費半指數單日暴跌近8%！高盛警告：AI「橡皮筋」已拉至極限

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-24 12:22

美股科技與半導體股週二 (23 日) 遭猛烈拋售，費城半導體指數收跌 7.87%，創 6 月 5 日以來最大單日跌幅，美光科技重挫逾 13%、閃迪跌超 13%、安謀跌逾 10%，應材、科磊、高通跌超 8%，輝達跌 4.15%，台積電 ADR 跌超 6%，專家最新警告，AI 類股估值邏輯正面臨重構影響。

(圖:shutterstock)

高盛全球銀行與市場部策略師 Rich Privorotsky 在最新研究報告中以「被過度拉伸的橡皮筋」形容當前 AI 市場，警告投資人過去幾周幾乎無視 AI 資本支出交易中出現的所有負面信號，包括超大規模雲端服務商持續加碼千億美元支出承諾，股價卻持續落後大盤，與輝達、台積電等硬體股逆勢大漲之間形成的「結構性背離」，本身就是市場定價失真信號。

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Privorotsky 指出，當前整個 AI 族群的高估值建立在「資本支出只升不降」的單一假設上，「『略微減少』這種機率根本沒被任何人納入預期」。

他並警告說：「一旦任何一家主要科技巨頭率先宣布削減 AI 基礎建設支出，整個 AI 族群估值邏輯將面臨全面重構 (full repricing)，市場重新定價幅度將遠超線性預期。」

觸發美股拋售潮的另一導火索來自亞太市場，日經 225 指數跌 3.55%，南韓 KOSPI 指數單日重挫 9.99%，創三個月最大單日跌幅紀錄，三星跟 SK 海力士均跌逾 12%，反映市場對 HBM 擴產節奏與 AI 算力需求無限膨脹預期首次動搖。

與此同時，美銀最新預測，聯準會 (Fed) 將於今年 9 至 12 月累計升息 3 碼，高估值長期資產承壓加劇，資金撤離三倍做多半導體 ETF，單日暴跌逾 17%。