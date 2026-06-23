鉅亨網編譯段智恆 2026-06-24 03:00

SpaceX(SPCX-US)上市後股價劇烈波動，吸引不少投資人押注股價回檔。金融數據分析機構 S3 Partners 最新估計顯示，目前約有 5% 至 7% 的流通股遭放空，約相當於 4,000 萬股，反映市場對這家由馬斯克 (Elon Musk) 領導的太空與 AI 企業估值看法分歧。

S3 Partners 研究主管 Sam Pierson 表示，目前市場借券放空 SpaceX 股票變得更加容易，放空者借券成本約為 60 個基點 (0.6%)。雖然高於部分借券成本最低股票約 30 個基點的水準，但仍顯示市場可供借出的股票供給正在增加，放空者並不擔心借券來源不足。

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放空交易是指投資人借入股票後賣出，待股價下跌後再買回歸還，藉此賺取價差。對於剛上市且流通股數有限的公司而言，若可供借出的股票不足，往往會推升借券成本，增加放空難度。

不過，隨著 SpaceX 上市後交易逐漸活絡，市場流通性改善，也讓更多看空投資人有機會進場布局。分析人士指出，SpaceX 目前仍擁有接近 2 兆美元的龐大市值，加上上市後估值快速攀升，對部分投資人而言具有吸引放空資金進場的條件。