鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-24 05:25

PwC 最新發布的報告顯示，在人工智慧 (AI) 需求持續爆發的推動下，今年全球企業併購 (M&A) 年總交易金額有望上看 4 兆美元，將創下 2021 年以來最強勁的表現。

PwC 指出，今年來交易額超過 50 億美元的「巨型併購案」占了全球總交易額將近一半，達 48%，遠高於 2025 年的 39% 與 2024 年的 26%。若以目前的速度繼續擴張，全年巨型併購的交易總額將實現高達 40% 的年增率。

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PwC 美國全球併購產業主管 Brian Levy 說：「2026 年是併購市場『巨型化』的一年。」AI 正在催生這些巨型交易、引導資本重新分配，並全面改寫產業的贏家與輸家。Levy 補充指出，AI 正在放大併購市場的「K 型分裂」，強迫交易撮合者重新思考如何推動併購。

相較於巨型交易的狂歡，中階市場併購依舊維艱。PwC 報告指出，許多中階市場的交易撮合者仍受到地緣政治不確定性、估值差距、經濟成長放緩、高通膨與高利率，以及私募股權退場大塞車等多重因素牽制。

數據顯示，若 2026 年底全球併購總額順利觸及 4 兆美元，將較 2025 年至少成長 13%，成為僅次於 2021 年以來次高紀錄。當年交易額衝破 5 兆美元。

今年幾筆最轟動的巨型併購都和 AI 息息相關，例如過去一個月內，全球首富馬斯克旗下的航太與 AI 巨頭 SpaceX(SPCX-US) 簽署正式協議，將以 600 億美元天價收購 AI 編碼新創公司 Cursor 母公司 Anysphere，藉此迎頭趕上 OpenAI 與 Anthropic 等強敵。

此外，SaaS 軟體大廠 Salesforce(CRM-US) 為了防止核心業務被新 AI 工具淘汰，也斥資 36 億美元買下 AI 客服平台 Fin，全面強化 AI 代理產品線。另據彭博報導披露，晶片龍頭高通 (QCOM-US) 正洽商收購 AI 晶片架構新創公司 Modular，預估這筆交易將使 Modular 估值達到約 40 億美元。