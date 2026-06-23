鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-23 14:00

南韓綜合股指 (KOSPI) 今(23)日從歷史高點大幅回落，盤中最大跌幅達 8.3%，一度啟動熔斷機制暫停交易 20 分鐘，權值雙雄大幅走跌，SK 海力士重挫近 12%，三星電子跌超 8.6%。

根據韓國交易所數據，截至今日午盤，外資淨賣超 KOSPI 成分股約 4 兆韓元 (約 26 億美元)，散戶則逆勢進場承接。

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本波賣壓來自漲多獲利了結與美股科技信心動搖。SpaceX 股價重挫引發市場對高估值科技股疑慮，資金焦點轉向即將公布財報的美光科技。

Pepperstone 策略師 Dilin Wu 指出：「美光財報才是真正考驗，其數據將驗證 AI 硬體端是否仍有增長動力，直接牽動三星與 SK 海力士後續走勢。」

SK 海力士此前連 8 日漲幅逾 2%，年內大漲近 350%，市場早已浮現超買警訊。

Eugene Asset Management 投資長 Ha SeokKeun 表示，散戶高槓桿融資餘額攀升加劇跌勢，讓盤面對負面催化更敏感。

追蹤半導體股的槓桿型 ETF 亦放大波動，南韓金融監督院已對放行此類高風險商品表示遺憾。