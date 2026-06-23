鉅亨網編譯陳又嘉
《Investing.com》報導，日元周二 (23 日) 逼近近 40 年來最低水準，引發市場再度揣測日本政府可能出手干預匯市，以支撐持續疲弱的日元。
美元兌日元匯率周二持穩於 161.58 日元。目前匯價已逼近 2024 年創下的高點 161.96 日元。若突破該水準、升至約 162 日元兌 1 美元，將是 1986 年以來未曾見過的水準。
日元今年以來已累計貶值約 3%。儘管日本銀行 (BoJ) 上周升息 25 個基點，但美日之間仍存在顯著利差，使日元持續承壓。
市場對日本財政支出的不確定性升高，也進一步拖累日元。由於投資人押注東京當局將推出更多刺激措施及減稅政策，日本公債殖利率目前仍接近數十年來高點。
日元持續疲弱，使市場焦點再次集中在政府可能採取的匯市干預行動上。
據日本媒體報導，日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 周一與美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 舉行線上會議。
雙方討論了因應歷史性日元貶值的政策選項，其中包括外匯市場干預措施。
東京當局曾於今年 4 月底至 5 月初投入創紀錄的 11.7 兆日元 (約 724 億美元) 進場干預。但這項行動對日元的支撐效果有限。過去一個月來，日元再度朝 40 年低點靠近。
日本官員已多次警告，若日元持續走弱，政府不排除再次進場干預匯市。
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