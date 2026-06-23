鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-23 11:40

《Investing.com》報導，日元周二 (23 日) 逼近近 40 年來最低水準，引發市場再度揣測日本政府可能出手干預匯市，以支撐持續疲弱的日元。

日元逼近40年來新低，日本政府是否再度出手？(圖：Shutterstock)

美元兌日元匯率周二持穩於 161.58 日元。目前匯價已逼近 2024 年創下的高點 161.96 日元。若突破該水準、升至約 162 日元兌 1 美元，將是 1986 年以來未曾見過的水準。

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日元今年以來已累計貶值約 3%。儘管日本銀行 (BoJ) 上周升息 25 個基點，但美日之間仍存在顯著利差，使日元持續承壓。

據日本媒體報導，日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 周一與美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 舉行線上會議。

雙方討論了因應歷史性日元貶值的政策選項，其中包括外匯市場干預措施。