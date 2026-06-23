法巴銀財管揭下半年4大投資主題：AI基建與資源領航 估金價衝5500美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-23 12:51

法國巴黎銀行財富管理（BNP Paribas Wealth Management）最新發布第 204 期新聞雙周刊，深度剖析 2026 下半年全球市場脈動，提出「佈局 AI 基建與通膨受惠機會」的關鍵投資策略。法巴銀預期，儘管全球經濟成長可能放緩，但在財政措施支撐下，仍可望避免陷入衰退，投資人應維持股票配置，同時透過多元資產策略分散風險，聚焦 AI 基礎建設與資源稀缺帶來的新機遇；並維持加碼黃金，12 個月目標價在每盎司 5,500 美元。

法巴銀下半年看好AI 基建與通膨受惠股 看好金價 5500 美元 。（圖：shutterstock）

法巴銀財富管理指出，回顧 2026 年上半年，全球市場在能源供應受阻推升通膨壓力，以及 AI 樂觀情緒推動股市創新高這兩股力量拉鋸下，主要經濟體仍展現優於預期的韌性。然而，展望下半年，中東衝突導致能源供給受阻、價格上漲，通膨依舊是市場主要風險，預期美國聯準會今年將維持利率不變，歐洲與英國央行則可能分別於 6 月及 7 月各升息一次。

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放眼下半年投資機會，法巴銀財富管理建議投資人應順勢而上，聚焦以下四大投資主題，在市場震盪中穩守收益並捕捉成長潛力：

主題一：順勢而上，穩守收益

雖然在 AI 熱潮帶動下，全球股市多頭行情已邁入第四年，並於 2026 上半年持續創下新高，但法巴銀財富管理提醒，地緣政治風險、能源價格波動及通膨壓力仍可能引發市場震盪。因此，建議投資人應維持股票配置，但需透過多元資產、收息型與防禦型投資標的，以及私募股權、基礎建設及避險基金等策略，進行策略性分散風險。

主題二：AI 基礎建設與應用

隨著 AI 技術發展日新月異，市場焦點正逐步從半導體延伸至下一波的 AI 基礎建設。法巴銀財富管理認為，這主要圍繞在發展 AI 所需的龐大電力需求，包括發電和輸配電基礎建設，以及光纖與銅線等原物料需求都將快速增加。此外，機器人技術的發展也將是實體 AI 的重要受惠領域，值得投資人密切關注。

主題三：迎接資源稀缺新時代

受疫後需求復甦、俄烏戰爭、美國關稅政策，以及中東衝突等因素持續帶動，法巴銀財富管理認為大宗商品的「超級週期」尚未結束，可在地緣政治不確定性仍高的環境下，發揮分散風險與強化投資組合韌性的功能。即使荷莫茲海峽恢復航運，預期布蘭特原油價格仍可能維持在每桶 80 美元左右，高於衝突爆發前的水準。

此外，鑑於 AI 資本支出帶來的通膨效應，以及勞動市場再度趨緊的跡象，通膨風險可能是目前市場低估的下一項重大風險。配置方面，法巴銀財管維持加碼黃金與白銀，12 個月目標價分別維持在每盎司 5,500 美元及 90 美元；同時也維持加碼銅與鋁，12 個月目標價則分別上調至每噸 15,000 美元及 3,800 美元。

主題四：基建為現代經濟的支柱

法巴銀財富管理指出，支持基礎建設成長動能的五大關鍵因素包括：能源安全、全球電氣化轉型、數位化需求增加、航空與鐵路運輸量成長，以及烏克蘭與中東地區戰後重建需求。