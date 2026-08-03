鉅亨網新聞中心 2026-08-03 09:47

今年股市創高後震盪加劇，半導體交易過熱的疑慮也逐漸升溫。本集【鉅亨看世界】與【康和期貨】特別邀請到街口投信基金經理人林泳光認為，投資人不應只著眼於追求高報酬，更需重視資產配置與風險控管。歷史數據顯示，原物料與股市的連動程度相對較低，因此，當股市處於高檔時，可考慮適度調節已有獲利的股票部位，轉向原物料資產，藉由分散配置降低投資組合波動，提升整體穩定度。專家完整解析

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半導體交易趨擁擠 原物料分散股市集中風險

全球股市屢創歷史新高，半導體與人工智慧題材成為市場資金追逐的焦點，但資金過度集中，也使波動風險隨之升高。林泳光指出，美國銀行 5 月全球基金經理人調查顯示，73% 的基金經理人認為半導體是目前市場最擁擠的交易，遠高於 4 月的 24%，反映資金在短時間內快速湧向少數熱門題材，市場震盪可能加劇，投資人要維持穩定報酬的難度也隨之提高。

面對股市集中度升高，林泳光認為，投資組合可適度納入原物料，藉由不同資產間較低的連動性分散風險。從歷史數據來看，台股與那斯達克指數的相關係數約達 0.7，一旦美國科技股出現修正，台股通常也難以置身事外。相較之下，金屬、原油等原物料與台股的相關係數約為 0.2 至 0.5，農產品更僅約 0.1，走勢相對不易受到股市牽動，有助降低投資組合的整體波動。

AI 基建推升需求 銅供給瓶頸支撐長線行情

在原物料市場中，林泳光最看好銅的長期發展潛力。隨著人工智慧快速發展，全球加速興建 AI 資料中心，龐大的運算需求也帶動電力基礎建設擴張。銅兼具優異導電性與成本效益，無論是遠距輸電、電網升級，或再生能源轉型，都扮演不可或缺的角色。這不只是三年、五年的短期題材，而是可能延續十年、二十年的結構性趨勢，可望持續支撐銅需求與價格。

針對矽光子與光通訊可能帶來「光進銅退」的說法，林泳光認為，這項觀點只說對了一半。光纖主要由微米級的玻璃纖維製成，擅長高速傳輸資料，卻無法輸送電力，因此雖可取代部分銅的資料傳輸功能，仍無法撼動銅在供電系統中的關鍵地位。此外，AI 伺服器高速運算所產生的散熱需求，也將帶動銅材使用。

他認為，未來市場更可能形成「光銅並用」格局，光與銅依照不同功能分工，共同支撐 AI 基礎建設發展：長距離、高速傳輸採用光纖，短距離連結、電力輸送與散熱系統則仍仰賴銅。

相較於需求快速成長，銅的供給端卻面臨長期瓶頸。林泳光指出，新銅礦從探勘、環評、社區溝通到正式開採，至少需要 15 至 20 年，遠遠跟不上平均約 18 個月即可建置完成的 AI 資料中心。

不僅如此，全球許多主要銅礦場已開採多年，礦石品質與含銅量持續下降，同時，反映礦場與冶煉廠供需關係的粗煉與精煉加工費（TC／RC）也不斷下滑，甚至轉為負值，顯示銅礦原料供給明顯不足。再加上全球約五成銅精煉產能集中於中國，以及美國提高關鍵金屬進口關稅，各國更加重視銅的戰略地位，也推升市場提前備貨與爭取資源的需求。

林泳光建議，投資人後續可留意銅相關 ETF 的資金流向，倫敦金屬交易所（LME）、紐約商品交易所（COMEX）與上海期貨交易所（SHFE）的銅庫存水位，以及 LME 與 COMEX 的銅價差變化，作為研判銅價走勢的重要依據。

價格逼近生產成本 黃豆醞釀低檔轉機

農產品方面，林泳光看好黃豆的低檔轉機。他指出，黃豆主要用於食品與飼料，整體需求相對穩定，價格波動多半來自供給端，包括乾旱、洪災等極端氣候，以及主要生產國的產量變化與國際貿易政策。

近年南美洲黃豆供給增加，加上中國採購重心轉向巴西，使美國黃豆價格持續承壓。目前黃豆價格約為每英斗 11.9 美元，已逐漸接近約 11.16 美元的生產成本。當價格逼近甚至跌破成本，農民擴大種植的意願將受到抑制，部分農地也可能轉作其他作物、太陽能設施或產業用途，進而促使供給逐步收斂，為價格提供下檔支撐。

從技術面觀察，黃豆價格已形成 W 底型態，並重新站上頸線，顯示走勢逐漸轉強。林泳光認為，後續若出現關鍵催化因素，例如中美貿易關係改善、中國擴大採購美國黃豆，或北美發生大規模乾旱、南美遭遇嚴重洪災，導致主要產區減產，都可能進一步改變供需結構，推動黃豆價格走出較明顯的上升行情。

地緣政治主導原油走勢 區間操作策略為宜

至於原油市場，林泳光認為，夏季旅遊、高溫用電及製造業活動雖可支撐需求，但增幅相對有限，下半年油價走勢仍主要取決於地緣政治與供給變化。

他指出，儘管 OPEC + 持續增產，但美伊衝突升高霍爾木茲海峽等能源運輸要道的風險，烏俄戰爭也波及能源設施，加上俄羅斯限制成品油出口，使全球供給仍存在不少變數。同時，在庫存水位下降之際，各國也可能趁油價低檔回補戰略儲備，為價格提供支撐。