鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-23 14:00

中國共產黨中央機關刊《求是》雜誌及其主辦平台《求是網》近日接連發文，將「穩定房地產市場」置入「擴大內需、提振消費」的頂層框架中論述，文中罕見重提住房的「財富效應」，並明確提出「加快修復居民資產負債表，著力穩定房市，防止資產價格下跌對消費信心產生負向螺旋」。

《21 世紀經濟報道》等陸媒報導，黨刊權威表態被市場解讀為中國政府「穩樓市」政策有望進一步加碼的信號。

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《求是網》最新刊發的評論員文章《以更大力度提振消费》指出，近年中國房市場深度調整導致居民「家底變薄」、名義財富縮水，即便未出售房產也會產生「財富損失感」，進而推高預防性儲蓄、壓抑消費意願。

文章強調，房地產是居民家庭資產最重要組成部分，也是「居民財富的重要來源」，穩定房價預期與防止資產下跌→消費下滑→經濟承壓→資產進一步下跌的「負向螺旋」，是當前提振消費預期的關鍵。

今年 1 月與 3 月，《求是》雜誌亦先後發表《改善和穩定房地產市場預期》與《持續做好穩預期工作》兩篇文章持續重申穩樓市、穩預期之必要性，此番再提「財富效應」被視為較過往更積極的定調。

針對政策走向，分析人士指出，上述文章釋出數項指引：一是在供給端嚴控新增宅地供應，規範出讓價格與規劃條件，並加大存量商品房與閒置土地收儲力度；二是在需求端持續清理不合理限購限貸措施，透過降首付、下調房貸利率、優化公積金政策、發放購房補貼及貸款貼息等「應出盡出」激活合理購房需求；三是規範市場主體行為、避免惡性價格競爭以穩定預期；四是加快城市更新配套財政與金融政策落地。

文中亦暗示鼓勵「好房子」建設與提升物業服務品質，回應供給側結構性改革方向。

官方數據顯示，今年前 5 月中國新建商品房銷售面積、金額分別年減 10.8%、13.5%，但降幅已連 3 月縮小；今年 3 至 5 月一線城市中古屋價格連 3 月呈月增表現，核心城市出現築底回暖跡象。

中指研究院等機構認為，高層關注到房價下行對消費信心的關鍵影響後，後續穩樓市政策將更側重「穩房價預期」與「資產負債表修復」，尤其核心一二線城市供需兩端呵護措施可期。