鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-31 17:38

主計總處今 (31) 日公布台灣第二季實質經濟成長率 (GDP) 概估值為 12.92%，較 5 月預測數再上修 2.09 個百分點，連續 3 個季度成長超過 10%，主要因資本形成 (包括固定投資與存貨變動)、民間消費和輸出實質成長均優於預期。

主計總處說明，受惠於人工智慧 (AI)、高效能運算和雲端服務等應用需求持續擴增，推升相關電子資通產品出貨動能，加上價格調漲效應，在剔除物價因素後，第二季商品及服務輸出實質成長 21.64%，較預測數 20.95% 增加 0.69 個百分點。

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而從輸入來看，由於 AI 產業鏈國際分工、出口和投資引申需求續強，帶動廠商積極備料與購置資本設備，同時，國際原物料價格大幅攀升，第二季商品及服務輸入實質成長 18.27%，較預測數 16.15% 上修 2.12 個百分點。

輸出與輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長貢獻 5.93 個百分點，下修 0.72 個百分點)。

內需方面，主計總處說明，股市創高帶動財富效果，加上汽車進口關稅因素淡化和業者加大促銷力道，車市買氣回升，概估第二季民間消費實質成長 5.88%，較預測數 3.98% 上修 1.90 個百分點。

其中，國人在國內消費實質成長 5.52%，國人在國外消費實質成長 11.71%，而旅行支出 (屬於服務輸入) 同步增加，不影響整體 GDP。

而資本形成上，隨新興科技應用需求維持強勁，激勵企業投資動能延續，第二季新台幣計價資本設備進口年增 52.65%(其中半導體設備年增 40.38%)，國內投資財生產量增 40.19%，機械設備、智慧財產和營建工程投資均呈增長，惟運輸工具投資因營業用小客車增購放緩及飛機延後交機而縮減，併計存貨變動並剔除物價因素後，概估資本形成 (包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動) 實質成長 15.14%，較預測數 7.91% 大增 7.23 個百分點，對經濟成長貢獻 4.03 個百分點。