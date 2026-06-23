鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-23 11:00

開拓重工 (CAT-US) 今年股價表現傲視道瓊工業指數，並於周一 (22 日) 達成一項重要里程碑。

AI基建大贏家！開拓重工衝破1000美元大關 今年飆78%稱霸道瓊(圖:Shutterstock)

開拓重工股價周一大漲 3.7%，收在每股 1022.28 美元，史上首度站上 1000 美元整數關卡。高盛 (GS-US) 目前是道瓊成分股中唯一另一檔股價超過 1000 美元的個股。

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由於道瓊工業指數 (DJIA) 採股價加權而非市值加權，高價股對指數漲跌影響相對更大。

開拓重工不僅是周一道瓊表現最佳成分股，同時也是本月至今以及今年以來表現最佳的道瓊成分股。

根據道瓊市場數據，開拓重工今年以來股價已累計上漲逾 78%，有望創下史上最佳上半年表現紀錄。目前最佳紀錄為 1997 年上半年 42.7% 的漲幅，而開拓重工早已把這個紀錄遠遠拋在後頭。

不只科技股 工業股今年同樣火熱

開拓重工的強勢表現顯示，儘管市場焦點多半集中在科技股，今年工業類股同樣成為投資人追捧的熱門標的。

其實，兩者背後的投資邏輯密切相關：許多工業領域企業提供的設備、能源與基礎建設服務，正從人工智慧 (AI) 帶動的大規模資本支出需求中受益。

Gimme Credit 分析師 Carol Levenson 近期報告指出，開拓重工的電力與能源事業重要性正與日俱增，原因是大型活塞式引擎與渦輪機需求持續攀升，而這股需求主要來自資料中心與 AI 基礎設施投資。

她表示，目前電力與能源部門已占開拓重工總營收約 40%，規模幾乎與核心的營建設備事業相當。

標普工業類股創 2019 年來最佳上半年表現

放眼同領域，標普 500 工業類股今年來累計上漲超過 17%，在各類股中的同期表現排名第三佳。若維持目前走勢，工業類股將創下 2019 年以來最佳上半年表現。

Tema ETFs 投資合夥人 Chris Semenuk 表示，若回到五年前，機會集中在興建道路、橋樑等基礎建設上，「基礎建設是第一階段，如今這些建設大多已經完成，市場焦點正在擴大。」

Semenuk 指出，開拓重工 (CAT-US) 與奇異能源 (GEV-US) 等企業目前手握的積壓訂單 (backlog) 規模「前所未見」，正是美國再工業化 (reindustrialization) 趨勢的證明。