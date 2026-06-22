鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-23 07:13

甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 周一 (22 日) 揭露，過去 12 個月以來共削減約 2.1 萬名員工，約等同 13% 人力，規模超過外界先前所知，其中部分職位遭人工智慧 (AI) 取代。

甲骨文年報首揭AI裁員效應！12個月內大砍2.1萬人 裁員規模高達13% (圖:Shutterstock)

甲骨文在周一提交的年度監管文件中說：「AI 技術在公司營運中的採用與部署，已導致、且未來可能持續導致公司員工人數減少。」

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在截至 5 月 31 日的 2026 會計年度結束時，甲骨文全球全職員工總數降至 14.1 萬人，較一年前的 16.2 萬人減少約 13%，堪稱近年數一數二大的降幅。以員工組成來說，截至 5 月底止，美國員工約 4.9 萬人，海外員工約 9.2 萬人。

根據甲骨文，相關人力調整共產生約 18 億美元組織調整成本。

甲骨文目前正面臨龐大的資本支出壓力，因該公司正積極興建 AI 資料中心，以滿足 OpenAI 等大型客戶需求。

彭博先前報導指出，甲骨文今年稍早已啟動大規模裁員計畫，以節省現金支出，但當時並未正式公布裁員規模，直到這次監管文件，甲骨文才首次揭露完整數字。

這是近年來少見有大型科技企業直接在官方文件中明確指出 AI 導致人力縮減的案例。

雖然甲骨文並未說明有多少職位被 AI 取代，卻已將 AI 導入列為裁員因素之一，顯示生成式 AI 與自動化工具正開始對企業人力結構產生實質影響。