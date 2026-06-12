鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-12 17:10

隨著人工智慧 (AI) 基礎設施的需求進入白熱化階段，Cleo Capital 總經理 Sarah Kunst 周四 (11 日) 在 CNBC 節目中對甲骨文 (ORCL-US) 發出嚴厲預警。她說：「我感覺現在就像回到了 1999 年。」

Kunst 指出，雖然甲骨文目前被視為市場上 AI 基礎設施的標竿企業，但這種狂熱可能已接近強弩之末，且最終結局可能不如市場預期。

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這番言論出現在甲骨文股價劇烈波動之際。在公布 2026 財年第四季財報後，甲骨文股價開盤重挫，當日收於 184.10 美元，跌幅達 8.53%。這支股票已從 2025 年 9 月超過 340 美元的歷史高點，下跌了超過 47%。

Kunst 強調，甲骨文與 OpenAI 的深度綑綁是主要風險因子。儘管甲骨文的剩餘履約價值 (RPO) 在 2026 財年暴增 363% 達到 6,380 億美元，但其中有 750 億美元與預付或客戶提供的 GPU 協議掛鉤。

她表示，若 OpenAI 的商業進展出現動搖，將對甲骨文產生連鎖負面影響。

甲骨文為了支撐龐大的 AI 基礎設施建設，投入了驚人的成本。數據顯示，公司 2026 財年的資本支出 (CapEx) 飆升至 556.6 億美元，導致自由現金流轉為負 236.9 億美元。目前其總負債高達 2,187 億美元，而股東權益僅為 431 億美元。為彌補資金缺口，管理層計畫在 2027 財年透過債務與股權融資，再籌集約 400 億美元。

除了財務壓力，Kunst 還提出了「軟體業末日」的論點。由於消費者信心指數降至 49.8 的衰退邊緣，且油價居高不下，企業正開始緊縮開支並檢視 SaaS 軟體支出。

甲骨文的傳統軟體銷售額已下滑 2%，這顯示出其業務正日益依賴少數幾家超大規模的 AI 合約，而非穩定的軟體增長。