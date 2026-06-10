〈財報〉甲骨文獲利超預期 擬再籌200億美元擴建AI 盤後重挫7%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-11 06:35

甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 周三 (10 日) 公布 2026 會計年度第四季財報，營收與獲利均優於市場預期，同時上調全年獲利預測。但由於公司計劃進一步籌資以支撐其 AI 基礎建設擴張，盤後股價下跌 7%。

甲骨文Q4財報超預期(圖：Shutterstock)

根據公司聲明，截至 5 月 31 日的第四季營收年增 21%。淨利由去年同期的 34.3 億美元、或每股 1.19 美元，增至 42.2 億美元、或每股 1.45 美元。調整後獲利排除了股票薪酬的影響。

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公司維持先前提出的 2027 會計年度 900 億美元營收目標，同時將調整後每股盈餘預測上調至 8.05 美元。分析師原先預估每股盈餘為 8.01 美元，營收為 889 億美元。

Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：191.8 億美元 v.s. 191 億美元

調整後 EPS：2.03 美元 v.s. 1.96 美元

甲骨文表示，預計將透過債務與股權融資籌集 400 億美元資金，其中包括先前已宣布的 200 億美元股票發行計畫。這是在 2026 會計年度已募集 430 億美元債務資金及 50 億美元股權資金之後的進一步融資。由於市場不確定人工智慧需求是否足以合理化如此龐大的新增資本，這項計畫引發投資人擔憂。

在整個會計年度中，甲骨文的自由現金流為負 237 億美元，折舊費用幾乎較前一年增加一倍，至 76.2 億美元。資本支出達 556.6 億美元，年增 162%。

公司預估 2027 會計年度第一季調整後每股盈餘將介於 1.72 至 1.76 美元之間，營收成長率則介於 27% 至 29%。LSEG 調查的分析師原先預估調整後每股盈餘為 1.68 美元，營收為 190.6 億美元，意味著約 28% 的成長率。

第四季雲端服務營收年增 47%，達到 99.1 億美元。StreetAccount 調查的分析師原先預估為 99.7 億美元。包括授權與技術支援的軟體營收為 68.2 億美元，年減 2%，但高於 StreetAccount 預估的 69.3 億美元。

雲端基礎設施營收大增 93%，達到 58 億美元。市場領導者亞馬遜旗下 Amazon Web Services(AWS) 在截至 3 月一季創造了 375.9 億美元營收。

截至 5 月 31 日，甲骨文的剩餘履約義務 (RPO)，亦即尚未認列的未來營收，達到 6,380 億美元，年增 363%。StreetAccount 調查的分析師原先預估為 5,956.7 億美元。

公司在聲明中表示，「第三季與第四季 RPO 的大部分增長來自大型 AI 合約，客戶預先支付甲骨文購買 GPU 的費用，或由客戶自行購買 GPU 並提供給甲骨文使用。」

公司表示，這兩種模式都能降低甲骨文興建資料中心所需投入的資金。

看好甲骨文股票的美國銀行 (Bank of America) 分析師表示，超過 50% 的剩餘履約義務來自 OpenAI。

甲骨文執行長 Clay Magouyrk 在與分析師的電話會議中表示，公司預計在本季 (第一季) 新增接近 1GW 的運算能力。這大約相當於整個 2026 會計年度增加的總量。

第四季期間，甲骨文聘請了來自施耐德 (Schneider Electric) 的高階主管 Hilary Maxson 擔任新任財務長。此外，Related Digital 與黑石 (Blackstone) 表示，已為位於密西根州、價值 160 億美元的甲骨文資料中心園區取得融資。

Maxson 表示，2027 會計年度用於資本支出的淨現金支出約為 700 億美元。此數字未包含客戶 200 億至 250 億美元的預付款，以及時間認列因素所帶來影響。Visible Alpha 調查分析師的資本支出共識預估為 717.7 億美元。