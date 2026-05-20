鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-20 21:50

在人工智慧 (AI) 算力需求爆發的背景下，甲骨文 (ORCL-US) 曾於 2025 年成為華爾街的焦點，股價在當年 9 月一度創下歷史新高，年初至高點的漲幅高達 97%。然而，隨著市場對其龐大訂單積壓能否轉化為實際營收的疑慮增加，加上對其舉債興建基礎設施的擔憂，股價已從高點回落約 43%。

這一降幅反映市場的憂心，特別是針對過去與 OpenAI 的交易。甲骨文透過舉債方式大規模興建 AI 基礎設施，若像 OpenAI 這樣的大型客戶無法如期履行合約付款，將會對甲骨文的財務狀況造成衝擊。

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據《The Motley Fool》報導，目前甲骨文正處於關鍵轉型期，其最新的營運模式與估值分析顯示，這可能是一個值得關注的價值投資機會。

低於市場平均的誘人估值

儘管近期股價走勢低迷，但甲骨文的估值相較於科技股而言顯得十分親民。目前那斯達克綜合指數的平均本益比約為 42.7 倍，而甲骨文的本益比僅為 35 倍，其前瞻本益比更是降至 24 倍。對於一家正處於成長軌道的 AI 基礎設施供應商來說，這樣的倍數顯示出其股票可能被低估。

從龐大積壓訂單到營收加速

甲骨文目前面臨的主要挑戰是將其龐大的剩餘履約義務 (RPO) 轉化為實質營收。截至目前，其 RPO 總額已高達 5,530 億美元。

好消息是，甲骨文在轉化效率上已取得進展，2026 財年第三季營收年增 22% 達 172 億美元。公司更將 2027 財年的營收指引從原先的 850 億美元上調至 900 億美元，這暗示明年營收成長率有望從今年的 17% 大幅跳升至 34%。

創新財務模式緩解資本支出壓力

為了應對龐大的 AI 基礎設施建設成本 (本財年資本支出預計將翻倍至 500 億美元)，甲骨文採取了創新的資金與營運模式。公司現在要求客戶預付貨款，甚至允許客戶自備硬體進入其雲端系統。

執行長 Clay McGouyrk 指出，自推出此模式以來，公司已簽署了超過 290 億美元的合約，這有效降低了公司舉債或增資的壓力，實現了「零負現金流」的擴張。

2030 年的成長潛力

《The Motley Fool》認為，隨著基礎設施逐步到位，甲骨文有望在 2030 財年實現每股盈餘 (EPS)21.00 美元的目標。若屆時仍維持 24 倍的前瞻本益比，股價有望達到 504 美元，這意味著在未來 4 年多內，股價潛在漲幅可能高達 170%。