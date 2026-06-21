鉅亨網新聞中心 2026-06-21 15:00

特斯拉 (TSLA-US) 近日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件揭露，公司執行長馬斯克已於 6 月 16 日正式兌現 2018 年訂下的薪酬方案，淨入袋約 2.86 億股特斯拉股票，帳面收益高達 1160 億美元，為這場糾纏六年的薪酬爭議劃下句點。

根據文件，馬斯克以拆分調整後的每股 23.34 美元行使 3.04 億股股票選擇權。當天特斯拉收盤價為每股 404.66 美元，與行權價之間的價差達每股 381.32 美元，單筆交易帳面獲利約 1160 億美元。

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依照協議規定，此次行權採「淨額結算」方式進行，特斯拉先扣留約 1753 萬股、價值約 71 億美元的股票，用以抵付行權成本，馬斯克實際淨得約 2.86 億股。

不過，這批股票屬於限制性股票，馬斯克須符合一定服務年限門檻，預計要等到 2028 年才能出售。

此次行權完成，等於為這起延燒多年的天價薪酬糾紛畫下終點。回顧爭議起點，特拉華州衡平法院的大法官於 2024 年撤銷了 2018 年訂定的薪酬方案，認定特斯拉董事會存在利益衝突、且股東當時遭到誤導。

直到 2025 年 12 月，特拉華州最高法院推翻原判決，認定全盤撤銷該方案的做法過於極端，全案才終告確定。

行權完成後，馬斯克目前合計持有特斯拉普通股約 7 億股，持股比例達 19.9%。

此外，他仍握有 2025 年「執行長績效獎勵計畫」下約 4.24 億股限制性股票；依相關投票協議，這部分尚未達成績效條件的股份，投票權須依其他股東的投票比例分配行使，而馬斯克已將投票權委託給特斯拉公司秘書，因此對這部分未達標股份並無實際處置權或投票控制權。

SpaceX 掛牌震撼登場 馬斯克躋身全球首位「兆萬富翁」

馬斯克旗下另一核心資產 SpaceX 近期也成為市場焦點。掛牌首週股價劇烈震盪。

週三（17 日）一度下跌近 5% 至每股 191.50 美元，週四（18 日）盤中跌幅擴大逾 10%，終場收斂至下跌 3.56%、報每股 185 美元，總市值約 2.4 兆美元。

即便如此, 該收盤價仍較每股 135 美元的 IPO 發行價上漲約 37%。

市場人士指出，SpaceX 此次 IPO 僅釋出約 4.2% 的流通股份，其中約 20% 至 30% 配售給散戶投資人，流通籌碼稀少加上市場投機需求強勁，共同推升了股價，但對公司基本面的看法目前仍存在分歧。

SpaceX 上市文件顯示，馬斯克持有 48 億股 SpaceX 股票，約佔公司股份的 42%。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），隨著 SpaceX 掛牌，馬斯克個人財富已突破 1 兆美元大關，成為全球首位資產達兆美元等級的富豪。