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特斯拉 (TSLA-US) 近日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件揭露，公司執行長馬斯克已於 6 月 16 日正式兌現 2018 年訂下的薪酬方案，淨入袋約 2.86 億股特斯拉股票，帳面收益高達 1160 億美元，為這場糾纏六年的薪酬爭議劃下句點。
根據文件，馬斯克以拆分調整後的每股 23.34 美元行使 3.04 億股股票選擇權。當天特斯拉收盤價為每股 404.66 美元，與行權價之間的價差達每股 381.32 美元，單筆交易帳面獲利約 1160 億美元。
依照協議規定，此次行權採「淨額結算」方式進行，特斯拉先扣留約 1753 萬股、價值約 71 億美元的股票，用以抵付行權成本，馬斯克實際淨得約 2.86 億股。
不過，這批股票屬於限制性股票，馬斯克須符合一定服務年限門檻，預計要等到 2028 年才能出售。
此次行權完成，等於為這起延燒多年的天價薪酬糾紛畫下終點。回顧爭議起點，特拉華州衡平法院的大法官於 2024 年撤銷了 2018 年訂定的薪酬方案，認定特斯拉董事會存在利益衝突、且股東當時遭到誤導。
直到 2025 年 12 月，特拉華州最高法院推翻原判決，認定全盤撤銷該方案的做法過於極端，全案才終告確定。
行權完成後，馬斯克目前合計持有特斯拉普通股約 7 億股，持股比例達 19.9%。
此外，他仍握有 2025 年「執行長績效獎勵計畫」下約 4.24 億股限制性股票；依相關投票協議，這部分尚未達成績效條件的股份，投票權須依其他股東的投票比例分配行使，而馬斯克已將投票權委託給特斯拉公司秘書，因此對這部分未達標股份並無實際處置權或投票控制權。
馬斯克旗下另一核心資產 SpaceX 近期也成為市場焦點。掛牌首週股價劇烈震盪。
週三（17 日）一度下跌近 5% 至每股 191.50 美元，週四（18 日）盤中跌幅擴大逾 10%，終場收斂至下跌 3.56%、報每股 185 美元，總市值約 2.4 兆美元。
即便如此, 該收盤價仍較每股 135 美元的 IPO 發行價上漲約 37%。
市場人士指出，SpaceX 此次 IPO 僅釋出約 4.2% 的流通股份，其中約 20% 至 30% 配售給散戶投資人，流通籌碼稀少加上市場投機需求強勁，共同推升了股價，但對公司基本面的看法目前仍存在分歧。
SpaceX 上市文件顯示，馬斯克持有 48 億股 SpaceX 股票，約佔公司股份的 42%。
根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），隨著 SpaceX 掛牌，馬斯克個人財富已突破 1 兆美元大關，成為全球首位資產達兆美元等級的富豪。
截至 20 日，他的淨資產約為 1.23 兆美元。
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