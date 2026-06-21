鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-22 07:20

那斯達克 100 指數將於週一（22 日）進行季度成分股調整，新增五家公司，這次的調整名單格外貼合當下市場的主流趨勢。

根據《The Motley Fool》報導，在網路連結、人工智慧（AI）、運算容量與基礎設施領域中，相關企業正快速成長，市值也躋身全球前列。

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今年以來，這五家公司的股價表現皆遠優於大盤，年初至今漲幅在 53% 至 242% 之間。

那斯達克 100 指數涵蓋那斯達克交易所中規模最大的 100 家非金融類股。此次調整中，這五家公司將取代特許通訊 (CHTR-US) 、高知特科技 (CTSH-US) 、Insmed (INSM-US) 、Verisk Analytics (VRSK-US) 以及 Zscaler(ZS-US) 。

Astera Labs：AI 系統連結技術領導者

分析指出，Astera Labs 已成為 AI 系統連結領域的重要廠商，主要開發應用於 AI 與雲端資料中心的高速連結軟硬體。

該公司的連結晶片採用 PCIe、CXL、乙太網路、UALink 及 NVLink Fusion 等技術，協助資料在 AI 晶片、伺服器與儲存設備之間傳輸。

公司目前正擴大銷售其「Scorpio X 系列」AI 網路交換器，專為應對資料中心的高負載運算需求而設計。

財報方面，Astera Labs 第一季營收達 3.084 億美元，年增 93%；淨利為 8,030 萬美元，較去年同期的 3,180 萬美元大幅成長。

CoreWeave：AI 雲端運算新星

CoreWeave 則是一家雲端運算服務商，營運大型資料中心以承載 AI 工作負載，包括大型語言模型的訓練與運行。

該公司將其資料中心的運算容量出租給企業與 AI 實驗室，並與微軟 (MSFT-US) 及 Meta(META-US) 簽下數十億美元規模的合約。

今年 4 月，CoreWeave 宣布 Meta 再追加 210 億美元的 AI 運算容量採購，使 Meta 相關合約總值達到 350 億美元。

CoreWeave 第一季的營收待履行合約金額接近 1,000 億美元。該公司今年稍早已突破 1 吉瓦（GW）的運轉電力規模，並預計到 2030 年將達到 8GW。

Nebius：年內飆漲 242% 居冠

荷蘭企業 Nebius 是本次名單中股價表現最亮眼的公司，今年以來累計上漲 242%。Nebius 提供 AI 雲端服務及 GPU 運算容量，協助客戶訓練與運行 AI 模型。

該公司今年獲得輝達 (NVDA-US) 20 億美元投資，並計劃利用輝達運算平台，將 AI 容量擴增至超過 5GW。此外，Nebius 也與微軟和 Meta 簽訂合約，總值達 460 億美元。

Nebius 目標同樣超越預期。原訂 2025 年底達成 3GW 合約容量的目標，實際已達 3.5GW。目前公司將年底目標上調至 4GW，並宣布將在密蘇里州與賓夕法尼亞州興建新資料中心。

泰瑞達：半導體測試設備受惠 AI 浪潮

泰瑞達主要生產半導體自動測試設備。隨著越來越多雲端服務巨頭自行設計 AI 專用晶片，泰瑞達在 AI 領域的角色也愈發重要。第一季營收中，與 AI 相關的需求占比超過 70%。

泰瑞達第一季營收達 12.8 億美元，遠高於去年同期的 6.86 億美元；每股盈餘為 2.56 美元，相較去年同期的 0.75 美元大幅成長。

泰瑞達執行長 Greg Smith 表示，公司旗下半導體測試、產品測試與機器人三大事業群皆實現強勁的年度成長，並預期在 AI 驅動的動能帶動下將持續延續此趨勢。

該公司預計第二季度營收將在 11.5 億美元至 12.5 億美元之間。

Rocket Lab：太空熱潮下的黑馬

相較其他四家公司，因業務並非直接聚焦於 AI 或半導體，Rocket Lab 可說是名單中的「異類」。

不過，近期市場最受矚目的話題之一，正是 SpaceX(SPCX-US) 刷新紀錄的首次公開募股（IPO），或許正因如此，同樣身處太空產業的火箭實驗室才能成長至足以躋身那斯達克 100 指數的規模，並於 6 月 22 日正式納入指數。

Rocket Lab 提供火箭與全方位發射服務、太空船及衛星零件，客戶涵蓋政府機構與民間企業。今年該公司也同意收購 Motiv Space Systems，後者專精於太空機器人系統，並曾應用於 NASA 的火星探測車任務。