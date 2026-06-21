鉅亨網新聞中心 2026-06-21 11:00

美國總統川普一向言辭直率，而這份坦率往往也意外揭露了他背後的政治動機。本週，川普的發言就暗示了，美國面對伊朗的石油武器處於弱勢。

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，川普週四（18 日）在其社群平台 Truth Social 發文反擊批評者，稱「在股市剛剛創下歷史新高、油價正在大幅下跌之際，那些認為我對伊朗還不夠強硬的笨蛋，還這麼說不是出於嫉妒，就是居心不良，或是愚蠢。」

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川普週三（17 日）在記者會上更直言，若未能與伊朗達成協議，「另一個選項就是全球性的經濟蕭條」。

《WSJ》指出，這番話等於坦承，他是在伊朗以石油為武器步步進逼下，才被迫讓步。

川普形容，若繼續交戰，金融市場恐將「跌到前所未見的水準，唯一可比擬的或許只有 1929 年」，並強調：「我最不希望成為的，就是已故的胡佛總統。」

報導分析指出，換言之，隨著美國期中選舉腳步接近，川普做出此決定的關鍵考量，正是對油價飆漲與股市重挫的憂慮。

川普同時警告，美國的石油儲備「大約再過四週就會耗盡」，並堅稱除了與伊朗達成協議外，沒有其他辦法能讓荷姆茲海峽重新通航。

他說：「如果不達成這項協議，我們可以再轟炸三週、兩週、四週，甚至兩年，但荷姆茲海峽永遠不會開放。」

報導認為，這一系列說法都強烈顯示，這份和解備忘錄是美方在處於弱勢、而非強勢地位下談成的。值得注意的是，協議內容本身也佐證了這一點：美國大幅放寬預先制裁，而伊朗在核武議題上的對等承諾卻明顯不足。

評論指出，川普所提出的替代方案其實是個假議題。真正的選項並非持續轟炸德黑蘭，而是出動美國海軍強行打通海峽，或是在維持封鎖的同時，讓油輪夜間悄悄突圍。

分析稱，美方原本仍有其他選擇，但川普在風險升高之際選擇退讓。經過兩個月的停火，美國決心減弱、民意支持下滑、石油儲備減少，如今總統本人也親口承認，他是在伊朗的經濟施壓下讓了步。

《WSJ》質疑，既然如此，伊朗政府為何不會在 60 天協議期滿後，威脅對通過荷姆茲海峽的船隻收費，甚至再度封鎖海峽，藉此逼迫美國延長談判、做出更多讓步？

而這也正是以協議換取海峽重新開放的根本問題所在，其實質與支付贖金無異。更值得注意的是，這份協議安排的只是後續談判，而非要求伊朗實際拆除其核計畫。

報導認為，川普的言論根本是間接送給伊朗政權一份「大禮」。他週三談及伊朗新一代領導層時表示：「他們熱愛自己的國家」，並稱對方「遠沒有那麼激進」。

美國副總統范斯（JD Vance）近來也開始談論，要協助伊朗內部的「務實派」在與「強硬派」的角力中勝出。分析指出，這番論調與歐巴馬時期對伊朗的論述頗為相似。

密西西比州共和黨參議員 Roger Wicker 週四提醒白宮：「伊朗政權從未放棄其終極目標，即口號中所稱『讓美國去死、讓以色列去死』，這個政權會把拿到的每一分錢，都用於推進這個目標。」