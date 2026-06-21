鉅亨網編輯林羿君 2026-06-21 13:10

市場往往熱議人工智慧（AI）發展在電力、晶片封裝及記憶體等方面的瓶頸，但投資人偶爾會被提醒，AI 領域最稀缺的資源其實是頂尖人才。

繼 Alphabet 公司 (A)(GOOGL-US) 旗下 Google 的 Gemini 共同負責人 Noam Shazeer 上周三 (17 日) 晚間透過社群平台 X 宣布離職，轉投 OpenAI 懷抱，Google DeepMind 副總裁兼諾貝爾獎得主 John Jumper 週五亦宣布離職，將轉戰 Claude 開發商 Anthropic。

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投資 OpenAI 的上市創投公司 SuRo Capital 合夥人施洛斯曼（Evan Schlossman）表示，在一個「搶得先機就是一切」的產業環境中，真正擁有經驗、專業知識以及塑造 AI 發展方向實績的人才其實屈指可數。

據《華爾街日報》報導，Shazeer 曾於 2021 年因其開發的聊天機器人未獲 Google 發布而離職，隨後創立了 Character.AI。他在初次任職 Google 期間，曾參與發表介紹 Transformer 模型的論文，為當前的各類大型語言模型奠定了根基。

D.A. Davidson 董事總經理盧里亞（Gil Luria）認為，Shazeer 離開 Google 對該公司的 AI 布局而言是重大損失。雖然短期內未必對 Google 財務表現造成實質影響，但此舉確實降低了 Google 持續站穩 AI 研發前沿的機率，而這可能進一步影響投資人對該公司股票的看法。

不過，施洛斯曼也指出，Alphabet 高達 4.5 兆美元的市值可視為某種保險機制，公司依然擁有雄厚資源與大量優秀人才。

Google 發言人表示，公司感謝 Shazeer 多年來對 Google 的重要貢獻，並祝福他未來一切順利。

PitchBook 資深研究分析師哈里森 · 羅夫斯（Harrison Rolfes）指出，AI 研究人員在不同實驗室之間流動其實相當普遍。他舉例，Anthropic 今年 5 月就曾延攬 OpenAI 共同創辦人安德烈 · 卡帕西（Andrej Karpathy）。

羅夫斯認為，延攬沙澤爾代表 OpenAI 再度承擔一筆龐大成本。由於 OpenAI 正朝備受矚目的首次公開募股（IPO）邁進，公司勢必期待他能在短時間內發揮符合預期的價值，否則將面臨投資報酬風險。

不過，他也認同施洛斯曼的看法，認為即便 AI 研究人才數量持續增加，真正具備 Shazeer 這種規模化開發能力與產品落地經驗的人依然十分有限。

羅夫斯進一步指出，這項人事延攬背後可能還隱藏另一層戰略意涵。除了為 IPO 準備更強大的人才陣容外，OpenAI 或許也正在尋找能夠打造下一波重量級產品的人才。他預期，這項新產品可能是硬體裝置，或是更直接面向消費者的產品。