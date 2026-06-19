鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-19 10:10

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這番談話也帶動南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 及三星電子股價走高。兩檔股票周五續揚，美股本周五將因六月節(Juneteenth） 休市一天。

蘋果表示，人工智慧 (AI) 需求大增導致記憶體與儲存晶片供應吃緊，因此蘋果計劃調漲產品售價，以吸收零組件成本上升的壓力。庫克指出，蘋果過去一直試圖避免將成本轉嫁給消費者，但如今「情況已變得難以維持」。

相較之下，記憶體與儲存晶片廠商則成為供給短缺的最大受益者。

德意志銀行 (Deustche Bank) 分析師 Melissa Weathers 表示，目前的供給緊張，短期內恐怕難以緩解。儘管業者持續擴充 DRAM 與 NAND 快閃記憶體產能，但隨著代理式 AI(Agentic AI)發展，以及 AI 推論 (Inference) 需求快速成長，DRAM 需求增速仍將遠高於供給增速。

Weathers 說：「未來幾年 DRAM 的位元需求成長，仍將遠遠超越供給成長。」位元指的是資料儲存的最小單位。

她預估，供需失衡情況將一路延續至今年下半年，並持續到 2028 年。有鑑於此，她進一步調升美光目標價至 1,500 美元。