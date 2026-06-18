鉅亨網編輯林羿君 2026-06-18 15:10

德意志銀行 (DB-US) 大幅調升記憶體晶片龍頭美光科技 (MU-US) 的目標股價，從原先的 1,000 美元大幅上修至 1,500 美元，並維持「買入」評級。若以美光最新收盤價 1,020.76 美元計算，意味著該股在未來仍有約 47% 的潛在上漲空間。

德銀調升美光目標價至1500美元 記憶體將一路缺到2028。(圖:shutterstock)

德銀分析師 Melissa Weathers 指出，美光管理層在季度中期對財務前景的態度持續轉趨樂觀，加上記憶體價格維持高檔，且該公司歷來皆有超越華爾街獲利預期的優異表現，因此預期美光的獲利預估仍有相當顯著的上修空間。

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美光預計於美東時間 6 月 24 日公布最新一季財報，德銀預估在記憶體市場順風的推動下，美光本季營收有望達到 351 億美元，明顯優於公司先前預期的 335 億美元。

今年以來，在 AI 熱潮與記憶體供應短缺的雙重助推下，美光股價已累計大漲約 260%。德銀對此樂觀看待，認為這波產業供需失衡的趨勢，在未來幾年仍將持續，並成為支撐美光股價的核心動力。

分析師更進一步預測，記憶體市場的供不應求狀況在 2026 年下半年、2027 年乃至 2028 年都將持續存在，甚至可能面臨進一步惡化的局面。

德銀的樂觀看法與當前華爾街的共識高度一致。根據 LSEG 的統計數據，在追蹤美光的 47 位分析師中，有高達 44 位給予「買進」或「強力買進」的正面評級。