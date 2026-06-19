SpaceX IPO後再掀融資潮 傳最快下周發行200億美元投資級債券

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-19 08:00

SpaceX IPO 後再掀融資潮 傳最快下周發行 200 億美元投資級債券

SpaceX傳最快下周發行200億美元投資級債券 (圖：shutterstock)

才剛完成史上最大首次公開募股 (IPO) 不久，SpaceX 傳出正準備重返債市。根《路透》等多家媒體報導，承銷銀行最快將於下週與投資人舉行電話會議，討論一筆規模至少 200 億美元的債券發行計畫。

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知情人士透露，投資人電話會議最早可能於下週一展開，但發行時程與規模仍可能有所調整。

這將是 SpaceX (SPCX-US) 首度發行投資級債券。募集資金將用於償還一筆將於 2027 年 9 月到期的 200 億美元過渡貸款 (Bridge Loan)。

根據 SpaceX IPO 招股書，截至今年 3 月底，公司長期負債總額達 291 億美元，其中大部分來自上述過渡貸款。

AI 熱潮推升企業舉債需求

SpaceX 歷史性 IPO 不僅讓公司躋身全球市值最高企業之列，也使創辦人馬斯克 (Elon Musk) 成為全球首位兆萬富翁。

今年 2 月，SpaceX 收購馬斯克旗下人工智慧新創 xAI，進一步強化 AI 布局，市場也將其上市視為 OpenAI 與 Anthropic 等 AI 公司未來 IPO 的重要風向球，兩家公司均傳出最快將於今年掛牌。

然而，在 IPO 熱潮之下，市場也開始關注 AI 產業不斷擴張的資本支出與負債規模。

摩根士丹利先前指出，超大型科技公司 (Hyperscalers) 的投資級債務槓桿率，已從 2025 年第三季的 0.9 倍，在短短兩季內升至 1.8 倍，甚至超越能源產業的 1.6 倍，顯示 AI 熱潮正帶動企業加速舉債。

高盛：AI 資本支出循環終將放緩

《ZeroHedge》分析指出，目前企業正把握市場資金充裕之際，大舉發行股票與債券，因為 AI 資本支出窗口不可能永遠敞開。

高盛 Delta-1 部門主管 Rich Privorotsky 研判，各大科技公司仍認為必須持續擴大支出，才能維持競爭優勢，但隨著 Token 成本持續下降以及新型雲端業者崛起，核心業務正面臨定價壓力。

他表示，如果 Token 價格和運算成本持續下滑，受益者可能會比預期更快轉向使用者，而非服務供應商。

「第一家宣布放慢資本支出步調的超大型科技公司，很可能反而獲得市場獎勵，並對半導體類股帶來衝擊。」