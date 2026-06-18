〈央行理監事會〉楊金龍：民眾買房負擔還是重 房市軟著陸速度有點慢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-18 18:08

台灣央行今 (18) 日召開第二季理監事會議，並未進一步對房市鬆綁，央行總裁楊金龍表示，國內民眾購屋負擔還是沉重，因此維持信用管制，並直指房市雖軟著陸但有點緩慢。

央行總裁楊金龍看民眾買房負擔還是重。(鉅亨網記者王莞甯攝)

楊金龍解釋，觀察到民眾看漲房價預期心理緩、房市交易降溫、房價漲勢減緩，因此，日前才表態對房市的管控「就到這裡」，此非全面鬆綁而是指持續關注、滾動式檢討，事實上，認為房市軟著陸速度有點緩慢。

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楊金龍進一步提到，房市的信用集中度下滑主要是因放款跑到股市，並不如央行原先期望的流入實質生產。