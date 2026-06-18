鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-18 20:09

專業砷化鎵、氮化鎵、功率放大器 (PA) 製造廠全訊 (5222-TW) 今 (18) 日於南科召開今 (2026) 年股東常會，由董事長張全生主持。會中承認去 (2025) 年度財報與盈餘分派案，每股配發現金股息 2.5 元及股票股利 1 元。張全生表示，面對全球軍工國防的微波需求攀升，公司將持續強化砷化鎵 (GaAs)/ 氮化鎵 (GaN) 高頻高功率 PA、毫米波 SSPA、低軌衛星通訊模組等技術，推動營運進入新一階段成長。

在股東會中，全訊通過公司章程修訂及取得或處分資產處理程序修訂等多項重要議案。全訊在去 (2025) 年營收為 9.54 億元，稅後淨利 2.25 億元，EPS 為 2.51 元，營收雖較前 1 年減少，但公司在軍用 GaAs 及 GaN 高功率放大器、收發模組及歐洲與以色列軍工客戶的研發與量產需求仍維持穩健。

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全訊也承認 2025 年盈餘分派案，配發每股現金股利 2.5 元，已於今年 4 月 27 日發放，並以資本公積配發 1 元股票股利，除權基準日由董事會另行決議。

展望今年營運，張全生表示，將持續聚焦軍用微波與民用微波基礎建設市場，並深化與國內外客戶的合作關係，隨著多項軍品認證陸續通過、國防訂單將持續增加，預期今後營運可望維持穩健成長。未來在技術與產品布局上，全訊將加速毫米波固態功率放大器與各頻段收發模組的研發生產，並持續推動 GaN 製程技術升級，強化 Ku/Ka Band 高功率 PA 的產品競爭力。

張全生同時強調，公司將積極發展低軌衛星通訊 MMIC，布局無人機干擾與通訊模組等新興 應用領域，以掌握國防與衛星通訊市場的長期需求，並持續擴大國際市場版圖，強化代理商合作體系，提升市場滲透率，推動營運邁向下一階段成長。