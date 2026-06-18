鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-18 17:39

台灣央行今 (18) 日召開第二季理監事會議，維持政策利率不變，但給出「偏鷹」的立場；央行總裁楊金龍透露，這次有二位理事主張升息，「因認為現在是好時機，並憂心通膨」，不過，央行目前維持利率不變「還是蠻 comfortable」，基本上尚未看到升息壓力。

楊金龍指出，美國聯準會這次釋出訊息是鷹派，「可能年底前會升息」，回頭來看台灣，央行最新將今年國際油價平均值由 85 美元上修至 90 美元，在進口物價持續上揚，且服務類通膨轉趨上升下，預估國內消費者物價指數 (CPI) 年增率略上修至 1.91%、核心 CPI 年增率 1.9%，逼近通膨警戒線 2%。

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不過，楊金龍也解釋，由於國際機構多半認為即便明年台灣 CPI 仍可望低於 2%，在國際油價近期轉下跌的趨勢下，台灣並沒有即刻的升息壓力，只能說目前央行的貨幣基調是偏鷹；至於油價變化仍有待下半年密切觀察，而近日隨美伊達成初步協議，原油價格已明顯回降。

央行上修今年 GDP 預測值至 9.45%