鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-24 13:39

台灣經濟研究院今 (24) 日公布 6 月營建業營業氣候測驗點為 108.20 點，較上月上升 5.33 點，呈現連 3 增，並創下 2025 年 1 月來新高，台經院認為，市場已回歸居住本質，不過「青安 3.0」對房市的整體挹注效果將極為有限。

台經院說明，營造業方面不論是本月或未來半年景氣皆呈現好轉態勢，儘管我國仍持續面臨土方處理成本增加、技術人力短缺和塑化相關材料報價提高等的挑戰，但因資通訊產品出口暢旺、AI 相關應用產品訂單應接不暇，營造業者依舊加速推進在手科技廠辦工程。

‌



同時，下半年起各地方縣市已完成決標作業的基礎交通建設工程，也將開始進入前期施工階段。

而不動產業方面， 6 月六都建物買賣移轉件數月增率為 11.3%，主要是因民眾對於未來通膨預期仍高，進一步支撐自住和置產需求，同時部分都會區新屋交屋潮持續帶來挹注。

台經院認為，成交客戶轉向剛性需求、總價控管為主，付款條款設計影響成交效率，顯示市場已回歸居住本質，短期房市以穩定盤整為主軸，具備總價優勢、明確客群定位的產品才有表現空間。