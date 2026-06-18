鉅亨買基金 2026-06-18 17:24

有人反映鉅亨買基金「超底王」的使用疑問：明明當天市場大跌，基金淨值已達設定的加碼條件，但系統卻不是以當天淨值申購，而是以隔天的淨值。若隔天市場剛好反彈，就容易產生落差，認為自己原本想買的是下跌後的低淨值，怎麼卻買到反彈後的高淨值，進而懷疑超底王機制是否出了問題。究竟「超底王」真的有問題嗎？

鉅亨投資雷達》超底王加碼慢半拍？回測數據報酬差多少 (圖:shutterstock)

1. 不是超底王失靈，而是基金淨值結算的時間差

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超底王的判斷邏輯，是用基金 已公布的最新淨值 ，和 過去第 10 個基金營業日的淨值 相比；當跌幅達到投資人設定條件時，才會啟動加碼。以台股基金為例，台灣集中市場一般交易時間為上午 9 點至下午 1 點 30 分，投資人雖然可以在下午 1 點 30 分收盤後看到台股當天漲跌，但基金淨值並不是收盤後立刻出來，而是基金公司還需要依照當天持股市值、費用與相關資產價格完成結算，通常要等到下午、甚至晚間，當日基金淨值才會陸續公告，系統才有辦法判斷是否達到超底王設定條件。

舉例來說，假設 6/1 的基金淨值 100 元 ，投資人設定「下跌 7% 加碼」。 若 6/12 市場大跌 ，某檔 基金淨值在下午 6 點完成結算並公告 為 93 元，系統確認跌幅已達設定條件後，便會發出加碼單。然而，由於這筆加碼單產生時已是傍晚，早已超過當天基金的交易時間，因此實際上會成為 隔天的加碼單 ，也就是適用隔天收盤後結算的淨值。因此，如果次一營業日基金淨值若 反彈到 102 元 ，投資人就會覺得買貴了；但如果次一營業日 續跌到 88 元 ，投資人反而會覺得買得更便宜。這中間的落差，並 不是超底王機制失靈 ，而是 基金交易本來就存在「收盤後結算淨值、系統再判斷是否觸發、最後依規則申購」的時間差 。只要買的是基金，不論透過基金平台、銀行或投信申購，都必須面對這項規則。

2. 時間差不是單向不利，隔天也可能買得更低淨值

理解基金淨值存在時間差後，接下來我們用過去近 30 年台灣加權股價指數進行回測，觀察大家最在意的問題：當超底王觸發後，實際買到次一營業日淨值時，到底有多少次是買得比觸發當天更高的淨值？

同樣假設當台灣加權股價指數相較前 10 個交易日下跌達 7% 時，就視為觸發加碼訊號。統計近 30 年資料，這樣的條件共觸發 393 次。若進一步比較觸發當天與次一交易日的收盤價， 393 次觸發中，次一交易日買得比觸發當天更高的有 209 次，占比約 53% ；但次一交易日買得 比觸發當天更低的也有 184 次，占比約 47% 。進一步來看，買得更高的情況中，最高曾比觸發當天高出約 9.3%， 平均高出約 2% ；而買得更低的情況中，最低曾比觸發當天低約 8.4%， 平均低約 2% ，兩者幅度其實相當接近。

時間差確實會造成單次扣款的心理落差，尤其遇到隔天市場大漲時，投資人很容易覺得自己「買貴了」。但歷史資料也告訴我們，觸發後隔天不一定只會反彈，也可能繼續下跌；若市場續跌，反而會買到更低的淨值。因此， 時間差對單次加碼結果的影響，並不是單方向的不利，而是取決於觸發後次一營業日的市場走勢 。

3. 基金淨值時間差，對報酬影響其實有限

既然隔天可能買貴，也可能買便宜，那麼長期下來，究竟會對投資結果造成多大影響？同樣回測過去 30 年台灣加權股價指數，若假設基金沒有淨值結算時間差，也就是台股收盤後基金淨值能立即結算， 系統一比對達到設定跌幅，就直接以當天淨值加碼 ；在這樣的理想情境下，只要台灣加權股價指數相較前 10 個交易日下跌達 7%，就於觸發當天直接加碼，並一路持有至期末，最終累積報酬率約為 602.7%。

但若回到實務情況，基金淨值需待收盤後結算，系統確認觸發後於次一交易日加碼，同樣一路持有至期末，最終累積報酬率約為 602.3%， 與觸發當天加碼的結果僅差 0.4 個百分點 。短期可能因某次買到反彈後淨值而感到懊惱，但從長期來看，整體報酬顯示出投資人能否在市場回檔時， 持續執行紀律加碼，而非追求每次都精準買在最低點 。

鉅亨投資策略

別把超底王當成抓最低點工具，而要看懂基金交易規則

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