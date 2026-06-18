〈航運指數〉SCFI連8漲 陽明：歐美線均滿載 Q3市況較Q2更好

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-18 17:01

上海航交所今 (18) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，呈現連 8 周反彈，本周續漲 136.47 點至 3121.69 點，漲幅 4.57%，四大航線運價均走強，陽明今日召開法說會時也指出，歐洲、美洲和亞洲線裝載均為滿載，目前看起來第三季傳統旺季還會比第二季好，運價有望維持高檔。

陽明看Q3市況較Q2更好。(鉅亨網資料照)

陽明說明，亞洲線第二季貨量季增 10%、美洲線季增 15%、歐洲線持平，有看到旺季需求較往年提早升溫情形，而第三季各航線看來仍維持成長，整體較去年同期更好。

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本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 續漲 94 美元至 3158 美元，漲幅 3.07%；遠東到地中海每 TEU 漲 88 美元至 4260 美元，彈幅 2.11%。

而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價續飆 582 美元至 5683 美元，漲幅 11.41%，遠東到美東每 FEU 彈升 552 美元，來到 6873 美元，漲幅 8.73%。

陽明進一步提到，荷姆茲海峽主要是影響中東線，目前中東線僅維持戰前 20% 的貨量，看好美伊停戰開放後屆時會提升營收和獲利。