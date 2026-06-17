「搶」艙位、「搶」空箱！中美航線全面爆艙 中美航線運價暴漲117%

鉅亨網新聞中心 2026-06-17 20:16

中美航線正經歷一場突如其來的「爆艙風暴」，貨代公司與出口商陷入了瘋狂「搶艙位、搶空箱」的焦慮中。

中美航線全面爆艙 中美航線運價暴漲117%(圖:shutterstock)

中國海關總署數據顯示，2026 年 5 月中國貨物貿易出口金額同比增長 19.4%，創下近三個月最高增速，這反映了外貿市場的強勁回溫。隨之而來的是航運運費的跳躍式增長：4 月底寧波至美國西岸（美西）運價約 2900 美元，6 月已飆升至約 6300 美元，漲幅超過 117%；美東航線運價也從 3900 美元攀升至接近 7500 美元。

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造成此次中美航線「搶艙位」現象的核心原因，主要源於供需兩端的嚴重錯配：

在需求端，美國庫存回補與特定商品熱銷推動了貨量爆發。據報導，美國目前的商品庫存處於低位，零售商與分銷商存在強烈的補貨需求。2026 年 5 月，美國自中國進口的集裝箱量環比增長 19.9%，佔美進口比重回升至 33.6%。

具體出貨結構上，高附加值與季節性產品需求旺盛，例如用於數據中心的「液冷櫃」訂單已排至 8 月底；此外，加入電子元素的寵物用品（如貓爬架、逗貓棒）及因應高溫天氣的便攜空調、雪泥機也成為出口主力。

在供給端，地緣政治局勢與運力損耗極大地壓縮了可用艙位。 受中東局勢影響，超過 30 萬標准箱的運力目前困於波斯灣周邊無法回流。

同時，紅海復航延期迫使船隻繞行好望角，航程拉長導致船舶周轉率大幅下降。加上船公司為節省成本採取的降速航行，進一步變相減少了運力供給，加劇供需失衡。

目前一線實況極為嚴峻，寧波、鹽田等主力港口的美線艙位在 5 月後已全面爆艙，6 月艙位基本訂完，頻繁出現「甩櫃」現象。貨代從業人員必須時刻刷新系統以「搶」取放出的極少數艙位與空箱。