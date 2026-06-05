鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-05 13:37

貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (5) 日召開股東常會時指出，東南亞是下一階段區域成長的重要市場，將持續推進印尼、越南、新加坡和泰國等據點設立和資源整合，提升亞洲區域內的物流彈性。

台驊於今日會中承認 114 年度營業報告書及財務報表、盈餘分派案，將配發每股現金股利 5 元，現金股利總額約 6.85 億元。

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台驊去年合併營收 207.94 億元，營業毛利約 33.31 億元，稅後純益 10.60 億元，每股純益 (EPS)7.74 元，在市場波動下維持穩健獲利，為海外布局、系統整合和長期投資提供支撐。

展望後市，台驊認為，受地緣政治、能源價格和航線調整等因素影響，全球物流市場仍處於高度波動，使部分航線出現艙位供給緊縮、運價波動加大的情況。

隨著節慶假期前備貨需求升溫，企業客戶在海運艙位安排、交期掌握和替代運輸方案上的需求同步提高，同時，高價值產品、急單補貨和具時效性的貨品，也帶動空運服務需求。

台驊將以海運基礎優勢為支撐，強化空運產品發展，並結合陸運配送、鐵路聯運、倉儲和亞洲據點資源，為客戶提供更具彈性的跨區域物流配置。

去年台驊已完成收購韓國 Skymaster Express Inc. 100% 股權，補強集團在東北亞空運市場的服務能量。