海運浮現新瓶頸 萬海：港口基建不足 運價有撐

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-12 19:55

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (12) 日公布第一季財報，合併營收 336.41 億元，年減 9.3%，營業利益 8.25 億元，年減 37%，稅後純益 76.72 億元，年減 12.1%，每股純益(EPS)2.73 元，反映運價下滑，不過，萬海看好，傳統旺季備貨需求提前升溫，將帶動 5 月後的出貨動能，並提到，整體海運的供應鏈瓶頸將從運力轉為港口基礎建設，使運價有撐。

萬海看好海運傳統旺季備貨需求，提前升溫。(圖：萬海提供)

萬海說明，第一季整體貨量較去年同期提升，惟海運市場運價回落，令營收和獲利下滑，儘管中東地緣政治衝突持續影響部分海峽通道運行，全球貨櫃航運市場仍維持一定韌性。

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萬海進一步提到，全球貨櫃航運下一階段的關鍵瓶頸將由海上運力轉向港口陸側基礎建設，隨著船舶大型化速度快於港口和後線建設，實際可用運力將受限，有助支撐整體運價水準。

展望後市，萬海認為，若中東局勢僵持，除了令國際油價波動，碼頭壅塞導致的航行週期拉長，也會持續對航商營運成本造成壓力，並進一步反映於運價調整。