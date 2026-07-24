鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-24 17:54

上海航交所今 (24) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，呈現連 3 跌，但較上周跌點明顯收斂，來到 3062.95 點，下跌 17.36 點，跌幅 0.56%，四大長程航線運價均下跌，反映日前提前拉貨的狀況，不過，受到美伊戰局再度升溫干擾，波斯灣航線運價逆勢大漲至每 TEU(標準 20 呎櫃)4584 美元，漲幅 7.45%。

本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU 下跌 60 美元至 3155 美元，跌 1.87%；遠東到地中海每 TEU 跌 124 美元至 4351 美元，跌幅 2.77%。

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而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價續跌 186 美元至 5535 美元，跌幅 3.25%，遠東到美東每 FEU 也轉跌 132 美元，來到 8040 美元，跌幅 1.62%。

特別的是，波斯灣航線運價逆勢較上周大漲 318 美元，來到 4584 美元，反映戰火再起，船舶繞道縮減供給的影響。