鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-18 11:30

《巴隆周刊》報導，自動駕駛計程車 (Robotaxi) 時代已經來臨，還有更多競爭者即將加入。這對投資人意味著什麼，市場仍存在不少爭論。

周三 (17 日)，叫車平台 Uber Technologies(UBER-US)、電動車製造商 Lucid(LCID-US) 與自駕技術新創公司 Nuro 宣布，計劃於 2027 年在美國休士頓推出 Robotaxi 服務。三家公司也計劃今年稍晚率先在舊金山推出相關服務。

‌



Uber 負責營運平台與叫車網路，Lucid 負責車輛製造，而 Nuro 提供自動駕駛技術。

這項合作再次證明，長久以來備受期待的無人駕駛車時代已經到來。另一個例子是，自駕車軟硬體供應商 Mobileye(MBLY-US) 周三也宣布將推出自己的 Robotaxi 營運計畫。

目前 Robotaxi 已在全美 11 座城市營運，覆蓋人口超過 5,000 萬人。Alphabet(GOOGL-US)旗下 Waymo、特斯拉 (TSLA-US)、Lucid、Nuro、輝達(Nvidia)(NVDA-US) 及亞馬遜(AMZN-US) 旗下 Zoox 等企業都在爭奪這塊市場大餅。

市場最終將如何發展，目前仍無人能確定。Robotaxi 與自動駕駛技術未來會像汽車產業一樣，擁有數十家供應商、利潤率偏低？還是會像 Google 搜尋引擎一樣，由少數贏家通吃市場？

特斯拉顯然相信後者。該公司認為，其優勢來自低成本車輛製造能力，以及透過 FSD(全自動輔助駕駛) 系統累積的數十億英里行駛數據。

不過，低成本雖然有助於搶占市占率，但成本差異未必大到足以形成近乎壟斷的市場地位。Future Fund Active ETF 共同創辦人 Gary Black 認為，自動駕駛技術最終將成為所有汽車的標準配備，就像安全氣囊或 ABS 防鎖死煞車系統一樣。提供相關技術的公司當然能賺錢，但未必能獲得像 Google 那樣驚人的利潤。

方舟投資 (ARK Invest) 執行長伍德 (Cathie Wood) 則持相反看法。方舟認為，特斯拉到本世紀末每年可透過 Robotaxi 業務創造數千億美元獲利。根據 FactSet，特斯拉 2026 年的營業利益約為 62 億美元。

這場爭論最終將由市場給出答案。但關於「汽車是否會自己開」這個問題，其實已經有了答案：它們已經會了。

特斯拉約在一年前於德州奧斯汀推出 Robotaxi 服務，目前已擴展至 4 座城市營運。投資人希望能盡快進一步擴張服務範圍，一方面提高獲利能力，另一方面搶占新市場的先行者優勢。