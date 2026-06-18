鉅亨網編輯林羿君 2026-06-18 13:43

儘管美中兩國在人工智慧領域的競爭日益升溫，微軟 (MSFT-US) 仍透過向中國企業銷售 AI 模型，建立起一項規模可觀的業務。

微軟靠OpenAI模型大賺中國財 字節、美團及騰訊都是客戶。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，近年來，字節跳動直是微軟最大的 AI 客戶之一，主要使用 OpenAI 模型。這家北京科技巨頭目前每年在微軟 AI 與雲端服務上的支出可望超過 10 億美元。

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消息人士透露，螞蟻集團 (688688-CN) 、美團 (03690-HK) 及騰訊 (00700-HK) 等中國科技企業，也透過微軟 Azure 雲端平台大量採購 AI 模型服務。

熟悉微軟內部想法的人士表示，微軟認為維持中國市場據點有助於掌握當地技術創新動向，並服務跨國企業客戶。不過，微軟中國業務規模相對有限，2024 年僅占整體營收約 1.5%。微軟總裁史密斯（Brad Smith）先前在美國國會作證時曾透露這項數據。

然而，微軟的中國業務在部分人士眼中頗具爭議。美國科技界高層與國會議員普遍將中國 AI 發展視為對美國產業的潛在生存威脅。基於智慧財產權遭竊及技術遭濫用等疑慮，Anthropic 與 OpenAI 均未直接向中國企業銷售模型。

但在私下場合，微軟顯然沒有展現相同程度的戒心，甚至態度截然相反。根據彭博取得的一份會議逐字稿，時任商務長賈德森 · 奧特霍夫（Judson Althoff）在 2025 年 7 月的一場內部銷售會議中，大力讚揚微軟在中國 AI 業務的快速成長。

奧特霍夫表示：「全球最頂尖的 AI 解決方案，正誕生於美國西岸與中國東岸，而唯一能將這兩個地方連結起來的公司就是微軟，這真的很了不起。」

他告訴員工，Azure AI 業務在中國的成長速度超越全球任何市場，在截至 2025 年 6 月的會計年度中，相關營收約成長三倍，而前一年度更暴增 400%。

由於與 OpenAI 建立獨特合作關係，微軟能自行決定 GPT 系列等模型在中國市場的銷售政策。除部分模型（例如 Anthropic 模型）外，微軟也在中國提供多種 AI 模型，供客戶應用於軟體開發、客服自動化等用途。

字節跳動、美團與騰訊均未回應置評請求，因此外界無法確認其如何使用透過 Azure 採購的模型。不過，熟悉相關企業的人士表示，這些支出有相當大比例用於支持中國以外市場的業務擴張。

值得注意的是，報導中提及的中國企業本身都擁有自研 AI 模型。例如字節跳動旗下的「豆包（Doubao）」已是中國廣泛使用的 AI 聊天機器人之一。知情人士指出，字節跳動客戶關係主要由微軟亞洲團隊負責管理。

螞蟻集團發言人則表示，公司自主研發 AI 模型，核心產品並不依賴外部模型。

消息人士透露，OpenAI 曾私下向微軟抱怨，認為微軟在防止中國企業透過「模型蒸餾（Distillation）」技術複製其模型方面做得不夠。至於 OpenAI 是否曾要求微軟修改相關政策，目前不得而知。

微軟透過自動化監控機制協助防止客戶利用 AI 模型開發競爭性產品。根據知情人士說法，在中國市場，微軟基於當地法規要求，僅向已成立企業銷售 AI 模型，而非個人開發者。

不過，熟悉相關流程的人士表示，中國客戶在使用 AI 模型時，並未受到微軟額外或更嚴格的監控。此外，企業利用 OpenAI 模型協助開發自家模型其實難以被完全阻止，例如透過生成合成資料（Synthetic Data）作為訓練用途。

由於在中國銷售產品必須與當地業者合作，微軟目前在北京及上海周邊設有多個資料中心區域。然而，消息人士指出，基於智慧財產權可能遭竊取的顧慮，依照微軟與 OpenAI 的合作協議，微軟並未在中國境內的伺服器機房部署相關模型。