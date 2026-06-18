鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-18 09:10

Meta「AI工作轉型」主管將離職，內部重組計畫引發員工反彈(圖：Reuters/TPG)

Emily Dalton Smith 自 2015 年加入 Meta 以來，曾擔任產品管理副總裁，並曾出任 Meta 類似 X 的社群平台 Threads 的產品負責人。

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她宣布離職的時間點，距離 Meta 公告由她領導內部 AI 工具產品開發工作僅約兩個月。這項任命是 Meta 全面 AI 重組計畫的一部分，目標是讓 AI 成為公司對外產品與內部工作流程的核心。

這項重組計畫旨在開發能夠自主執行工作的 AI 代理，讓 AI 完成目前由員工負責的部分任務。但該計畫已在 Meta 內部引發不小爭議。

許多員工透過內部會議與討論區公開批評管理層，原因包括裁減約 10% 員工、將近同等規模的人員被調往新部門，以及導入滑鼠追蹤軟體，不少員工認為，這些措施等同於協助公司打造未來取代自己的 AI 機器人。

Meta 技術長 Andrew Bosworth 在 4 月公布「代理人轉型加速 (Agent Transformation Accelerator, ATA)」計畫時表示，Dalton Smith 領導的團隊 (Pod) 將專注於「使用者介面、平台元件、記憶系統、自動化及共享產品體驗，以打造讓所有員工都能使用的 AI 工作平台。」該團隊同時負責 Meta 主要內部 AI 助理 Metamate。

Meta 發言人拒絕評論 Dalton Smith 是否將離職，但表示 Meta 仍持續將更多 AI 功能整合進 Metamate。

Dalton Smith 上個月在另一份 ATA 內部備忘錄中指出，管理層正計劃將公司目前分散的內部 AI 工具整合至 Metamate 平台。

她寫道，「我們的目標是讓 Metamate 成為所有工作任務的起點——無論是深入研究、開發新功能原型，或是製作銷售簡報。」

她表示，團隊原本計劃整合來自多種 AI 系統的功能，包括能夠瀏覽工作檔案、透過聊天內容協助程式開發協作，以及保留使用者工作歷史的「持久記憶」功能。

她談到，團隊也將整合更多「完善的儀表板與微型網站」功能，其中包括來自 Manus 的技術。Manus 是一家總部位於新加坡的 AI 代理新創公司，Meta 於去年 12 月以約 20 億美元將其收購。

由於中國政府於今年 4 月下令撤銷這筆交易，而 Meta 隨後在研擬應對措施期間，也切斷了 Manus 工具對公司內部系統的存取權限，因此將類似 Manus 的功能納入該專案，使其變得格外敏感。

Dalton Smith 在備忘錄中表示，團隊原本預期這些新功能自 6 月 1 日起即可在 Metamate 平台內正式上線。