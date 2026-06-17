3000億美元重建伊朗傳過半已承諾 川普：美國不出錢、假新聞 范斯：有嚴格前提

鉅亨網新聞中心 2026-06-17 19:20

針對媒體報導，為達成協議，美國將向伊朗提供規模達 3000 億美元的伊朗重建與發展基金，美國總統川普憤怒否認，公開駁斥其為「假新聞」，而副總統范斯 (JD Vance) 則進一步闡明，這筆資金的獲取具備極其嚴格的核協議前提，且絕非由美國納稅人出資。

3000億美元重建伊朗傳過半已承諾 川普：美國不出錢、假新聞 (圖:shutterstock)

川普強力否認：絕非政府直接撥款

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對此報導，川普在社群媒體 Truth Social 上發表了語氣強烈的聲明，直指這類消息是「民主黨人散佈的假新聞」。川普強調，美國政府並非直接向德黑蘭政權「支付」金錢，目前的框架協議並不涉及任何政府撥款或賠償金。

據報導，這項名為「重建與發展基金」的機制，其初衷是為了解決美伊雙方在賠償問題上的分歧。伊朗最初曾要求 4000 億美元作為戰爭損害補償，但遭到華府斷然拒絕。最終，雙方妥協產生了這個完全由私人部門運作的投資平台，旨在透過經濟誘因推動最終和平協議的簽署。

范斯列出條件：與核計畫拆除嚴格掛鉤

美國副總統范斯在接受媒體採訪時，明確界定了伊朗獲得這些投資的「前提條件」。范斯指出，伊朗若想接觸到這筆 3000 億美元的重建資源，必須完全履行其承諾，包括：拆除核計畫、清除所有濃縮鈾庫存，並接受高度嚴格的國際核查與執法機制。

范斯強調：「只要他們履行了義務，這 (重建基金) 就是他們可以接觸到的資源。」

此外，他特別澄清，此項交易「不會動用美國納稅人的一分錢」。資金將來自全球私人企業與投資者，包括美國、海灣國家、亞洲 (如南韓、日本、新加坡、馬來西亞) 以及南美和非洲的私人資本。

分階段解凍與私人投資機制

白宮官員進一步解釋，該基金本質上是一個私人投資工具 (Private investment vehicle)，而非政府性的重建計畫。這筆資金預計將投入能源、物流、製造業與交通等伊朗關鍵基礎建設。投資行為將根據伊朗的表現分階段進行，並與核協議的進展同步。

雖然目前已有超過 1500 億美元的承諾資金到位，但該基金在最終和平協議簽署前不會正式運作。

在即將簽署備忘錄後的 60 天諮商期內，基金管理人將會同投資者與伊朗方面，針對具體項目 (如煉油廠、機場與鋼鐵廠的重建) 進行詳細規畫。

經濟實力作為地緣政治籌碼