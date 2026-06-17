鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-17 14:10

日本央行在最近一次的政策會議中，展現了高超的市場溝通技巧，在維持金融市場相對穩定的同時，成功推動貨幣政策轉向，使得日元匯率波幅降至 2021 年以來最低。

日本央行成功穩定市場 日元波幅降至2021年以來最低(圖:shutterstock)

儘管日元匯率仍處於歷史低位，但周二 (16 日) 美元兌日元的單日波動幅度僅為 0.43 日元，這是自 2021 年 1 月以來，日本央行會議最後一天的最小波幅。

‌



此次會議背景極為特殊。總裁植田和男因肝囊腫感染住院治療，改由資深銀行家、副總裁內田真一代為主持記者會。這是自 2010 年以來，日本央行首次在總裁缺席的情況下舉行會議。被視為政策架構師的內田，在會上釋放了比植田更為直接的鷹派信號。他警告基礎通膨存在高於 2% 目標的風險，並強調央行將持續升息，以確保不落後於形勢。

根據會議決定，日本央行將基準利率上調至 1995 年以來最高，並計畫停止縮減債券購買規模，此舉完全符合市場普遍預期。政策公布後，日本國債殖利率溫和上揚，而日經 225 指數則歷史性地一度突破 70,000 點大關。

儘管央行態度轉鷹，日元在周三上午仍維持在 1 美元兌 160 日元以上的弱勢區間，逼近 4 月下旬政府出手干預的臨界點。財務大臣片山皋月多次重申，團隊已準備好隨時在必要時介入市場。

摩根士丹利三菱日聯證券策略師 Koichi Sugisaki 和 Hiromu Uezato 指出，由於財務省持續進行口頭干預，投資者對實際的外匯干預風險保持高度警惕，預計日元將維持區間波動。

分析師對內田真一的臨危授命給予高度評價。SBI FX Trade 執行董事上田真理人稱其記者會表現「近乎完美」，認為他邏輯清晰地解釋了現狀，在承認通膨風險與強調寬鬆環境之間取得了極佳平衡。