鉅亨網新聞中心 2026-06-17 15:10

AI 熱潮引爆的儲存紅利，正以驚人速度向非 AI 領域全面擴散。TrendForce 指出，在需求穩健、供給短缺下，2026 年上半年 NOR Flash 與 SLC NAND 合約價累計漲幅均突破 100%。由於供應商暫無擴產計畫，這兩大記憶體下半年價格仍可望續漲。

TrendForce 最新報告指出，全球記憶體大廠近期將產能重兵部署於高頻寬記憶體（HBM）及高層數 3D NAND 等高附加價值產品，導致成熟製程產能遭到嚴重擠壓。

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在需求維持穩健的狀況下，供給端大缺貨促使 2026 年上半年 NOR Flash 與 SLC NAND 合約價雙雙暴漲，業界預估下半年價格仍將隨著供需持續緊繃而「漲聲不斷」。

NOR Flash 與 SLC NAND 皆屬於斷電後，資料不會遺失的非揮發性快閃記憶體。其中，NOR Flash 以讀取速度快、穩定性強著稱，是車用韌體、邊緣 AI、工控、衛星及路由器中用來儲存開機系統程式的核心要角。

SLC NAND 則憑藉耐用度高、出錯率低的優勢，廣泛應用於工業設備、伺服器系統碟、快取與醫療軍工設備。

這兩大關鍵元件雖然不直接參與高速運算，卻是各類電子裝置穩定運作不可或缺的幕後功臣。

TrendForce 分析，今年上半年終端需求逐步回溫，加上邊緣 AI 等新興應用快速崛起，迅速消耗掉市場上有限的成熟製程產能。

這讓 NOR Flash 市場率先亮起紅燈，不僅交期大幅延長，甚至出現客戶「配貨」的緊繃狀態，帶動上半年合約價平均累計暴漲 100% 至 120%，又以高容量產品的漲勢最為兇猛。

SLC NAND 則因國際指標大廠陸續淡出小容量及成熟製程，在供給劇減之際，適逢工控、車用與網通客戶為確保營運穩定而大舉建立安全庫存，激起第二季強勁的備貨潮，促使上半年價格平均累計飆升 130% 至 150%。

邁入下半年，高度依賴長生命週期零組件的車用與工控市場，正面臨更嚴峻的長期缺貨風險。

TrendForce 預測，受惠於車用電子與邊緣 AI 的雙重剛性需求支撐，高容量 NOR Flash 下半年，仍有高達 60% 至 65% 以上的調漲空間。

SLC NAND 方面，雖然多數終端產品需求未見爆發性成長，但在供應來源持續縮減的結構性效應下，下半年漲勢雖會稍微收斂，但依然有 70% 至 75% 的預期漲幅，其中又以規格要求嚴苛的工業級與車規級產品漲勢最為凌厲。

事實上，這波由產能排擠引發的結構性缺貨潮，已在中國指標業者的財報與法說會中獲得印證。

東芯股份近期對外表示，自去年下半年起，受到高容量產品結構性失衡影響，中低容量 SLC NAND 與 DRAM 等利基型產品價格正穩定攀升。

兆易創新也指出，受惠於伺服器與汽車領域需求拉動，加上價格溫和走升，第一季營收已呈現顯著的季增態勢，且在海外大廠加速退出 2D NAND 的情況下，SLC NAND 正迎來明顯的缺貨局面。

普冉股份同樣證實，目前全球記憶體代工產能呈現結構性吃緊，公司旗下的 NOR Flash 及 2D NAND 產能供給均相當緊張。

信達證券對此分析，AI 浪潮持續擠壓大容量儲存產能，逼使國際晶片巨頭逐步退出大容量利基型市場，這讓堅守此領域的業者競爭格局獲得顯著優化。

TrendForce 提醒，為避免價格過度失控傷害長期的合作夥伴關係，或是迫使客戶轉而尋求替代技術，主要供應商下半年預計將更傾向透過「長期供貨合約（LTA）」與「選擇性接單」來精準控管供需。