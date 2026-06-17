鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-17 15:50

以色列總理納坦雅胡長期將其政治前途押注於與川普的「緊密關係」，但隨著川普推動與伊朗達成和平協議，這份關係正逐漸從資產轉為負擔。儘管納坦雅胡曾稱川普為以色列在白宮「最好的朋友」，但這份可能保留伊朗政權現狀的協議，引發了以色列跨黨派的強烈反對。

美以兩位領導人的摩擦，在黎巴嫩問題上尤為顯著。川普對於納坦雅胡拒絕停止攻擊受伊朗支持的真主黨感到沮喪，據悉在通話中曾以粗魯言辭斥責納坦雅胡「缺乏判斷力」。

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川普在受訪時更直言納坦雅胡是個「非常難搞的人」，並強調以色列應對美國心存感激，宣稱若伊朗擁有核武，「以色列撐不過兩小時」。白宮方面則辯稱，新協議能確保伊朗永不獲得核武，從而使區域更安全。

在以色列國內，納坦雅胡面臨巨大的政治壓力。民調顯示，因未能阻止 2023 年 10 月 7 日哈瑪斯的襲擊，加上與伊朗的戰爭未能達成戰略目標，納坦雅胡的支持度已大幅滑落。最新調查指出，61% 的以色列民眾認為 76 歲的納坦雅胡不應競選連任。預計於 10 月舉行的總選中，現任執政聯盟預計僅能獲得 120 席中的 51 席，遠低於組閣門檻。

內外交困的局勢 反對派領袖拉皮德 (Yair Lapid) 批評納坦雅胡誤判情勢，未能預見戰爭導致油價飆升對美國選情的衝擊，進而失去川普的信任，並將以色列變成了聽命於美國的「附庸國」。極右翼部長班吉維爾 (Itamar Ben Gvir) 則公開表示，以色列不隸屬於美國，不接受任何損害自身安全的協議。

除了地緣政治危機，納坦雅胡還需應對前列腺癌與心臟問題的治療，以及每周進行的貪腐案審判。