鉅亨網新聞中心 2026-06-17 18:00

即將召開的 6 月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，市場焦點全數鎖定在聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）的政策首秀。此役政治象徵意義深遠，華許除須在降息訴求與政治壓力間取得平衡，更試圖展現「小葛林斯潘」的宏觀格局，正面迎擊通膨復燃預期與寬鬆的金融條件。

FOMC前瞻：華許首秀第一把火會燒向何方？。(圖:REUTERS/TPG)

市場對華許在傳統貨幣政策上的出招已有預期。一般預估，Fed 極可能在本次會議聲明中刪除「進一步寬鬆」表述，保留政策的雙向操作彈性，同時可能收緊點陣圖利率路徑，暗示年內「不降息」的鷹派基調。

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此外，受地緣政治衝擊影響，Fed 預料將今年經濟成長率預估下調至 2% 左右（原預估 2.4%），並同步上調年內核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率至 2.7%。

儘管如此，年內降息的大門並未完全關閉。即便華許搬出其倡導的「AI 生產力理論」，並試圖淡化單一核心 PCE 數據，引導市場轉而關注截尾（trimmed mean）或均值 PCE 等較溫和通膨指標，Fed 若要啟動降息，仍必須仰賴非農就業轉弱、失業率上升及消費放緩等實體經濟數據佐證。

在美國經濟仍具韌性、第一波地緣政治通膨見頂回落之際，押注極端的政策轉向顯得過於激進，這也給了 Fed 更多「謀定而後動」的觀察窗口。

對市場而言，華許如何形塑其「專屬人設」才是本次會議的重頭戲。曾多次直言點陣圖「沒意義」的他，未來可能釋出停止提交點陣圖的改革訊號。

在產業趨勢主導經濟敘事的當下，市場正屏息關注華許對三大核心議題的闡述：首先是長期中性利率是否上調，並與其 AI 生產力理論融合；其次是他如何定調當前偏鬆的金融條件；最後則是 Fed 是否會給出更明確的縮表（QT）路徑。

這三大議題本質上均與 AI 浪潮緊密相連。當前美債殖利率雖一路上行，但信用利差卻持續收窄，顯示科技業融資環境依舊極度寬鬆。

由於 AI 產業高度依賴非銀行金融機構（NBFI）融資，這種特殊融資結構也對傳統回收銀行準備金的縮表政策帶來結構性制約。換

言之，雖然利率期貨市場仍在押注 Fed 的升息機率，但信用市場卻彷彿在替 Fed 降息。華許是否主動提及信用寬鬆，將直接關乎市場對高利率環境下科技巨頭資本支出（CAPEX）永續性的擔憂。

若華許在會中定調「金融條件維持寬鬆」（financial conditions remain accommodative），無異於將信用市場強行拉回 Fed 的政策反應函數中。

目前債市對科技龍頭極為友善，規模加權利差仍維持在 85bp 的低檔，本周輝達（Nvidia）新發行的 $250$ 億美元債券，其發行利差甚至僅有 65bp 左右。此外，全球科技企業今年頻繁發行非美貨幣債券，也已成為推動 AI 主題全球資金外溢的新管道。

華許首秀後，信用市場的連鎖反應將是檢驗政策成敗的試金石。市場將密切關注科技債與高收益債利差是否明顯走擴、新發科技債是否面臨折價（concession）發行，以及數據中心融資相關的私募信貸是否啟動風險重定價。

對金融市場來說，高利率本身並不可怕，只有當無風險利率上行與信用利差走闊形成共振時，融資約束才會真正轉化為估值下修的壓力。