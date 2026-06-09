鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-09 14:50

以色列週一（8 日）對黎巴嫩南部多處目標展開空襲，造成至少 17 人死亡、多人受傷，其中包括 4 名紅十字會急救人員。與此同時，伊朗與以色列之間爆發自 4 月停火以來最大規模交火，局勢急遽升溫，引發國際社會高度關切。

根據《新華社》引述黎巴嫩衛生部及國家通訊社消息報導，以軍當天凌晨首先對黎巴嫩奈拜提耶地區濟夫塔鎮發動空襲，造成 7 人死亡、8 人受傷。

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隨後，以軍又對提爾市紅十字會中心附近區域實施轟炸，導致 5 人罹難、8 人受傷，死傷者中包括 4 名紅十字會急救人員。

此外，以軍當日亦對黎巴嫩西頓地區哈賴耶卜鎮發動空襲，造成 1 人死亡；另一起針對提爾市車輛的空襲則奪走 4 條人命。

黎巴嫩真主黨 8 日發表聲明，宣稱其武裝人員已向黎南部拜特亞洪鎮一帶的以軍士兵及軍車發射火箭彈，並出動無人機攻擊博福特城堡附近一輛以軍通訊車輛。

根據黎巴嫩衛生部最新數據，自今年 3 月 2 日以來，以色列對黎巴嫩的持續攻擊已造成至少 3637 人死亡、逾 1.1 萬人受傷，人道情勢持續惡化。

聯合國秘書長副發言人哈克 8 日就黎以局勢發表聲明，對近日衝突升級表達深切憂慮。他指出，過去三天內，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊在其行動區域記錄到逾 2100 起交火事件，黎巴嫩領空亦頻繁遭到侵入。

與此同時，黎巴嫩首都貝魯特及黎南部多處避難所已達容量極限，大規模撤離行動面臨嚴峻困難。聯合國人道主義事務協調廳更嚴正示警，若無法獲得更多資金挹注，對黎人道救援行動最快可能於 7 月 1 日被迫停擺或縮減規模。

哈克在記者會上表示：「我們敦促所有相關方保持最大程度的克制，全面遵守黎巴嫩、以色列和美國上週聯合宣布的停火協議，避免採取任何可能破壞當前外交努力的行動。」

就在黎以衝突持續之際，7 日深夜至 8 日，因以色列空襲貝魯特，伊朗與以色列之間亦爆發自 4 月初美、以、伊三方停火以來最大規模的直接交火。

美國總統川普 8 日在社群媒體上發文，要求「以色列和伊朗必須立即停止交火」，伊以雙方隨後先後宣布停止相互攻擊。

川普同日接受美國媒體採訪時透露，他曾警告以色列總理納坦雅胡，若與伊朗重啟戰端，以色列恐將陷入孤立無援的處境。

他並表示，以色列 7 日對伊朗發動打擊的計畫「很晚才通知我們」，「他們已經開始行動了，但我最終設法限制了以軍行動」。

川普還稱，中東地區有 5 個國家曾致電請他向納坦雅胡施壓，要求停止軍事行動。

在外交層面，美國副總統范斯 8 日接受美媒採訪時，罕見直言美國在對伊協議上的立場可能與以色列存在分歧。