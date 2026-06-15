鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-15 10:57

美國總統川普 14 日（周日）在接受媒體採訪時多次嚴厲抨擊以色列總理尼坦雅胡，他指責尼坦雅胡「是個非常難纏的人」，「毫無政治判斷力」。

據《紐約時報》報導，在美國和伊朗接近達成協議之際，以色列空襲了黎巴嫩首都貝魯特。

‌



另據美國《Axios》報導，川普表示，雖然黎巴嫩真主黨率先發動攻擊，但真主黨的襲擊並未造成任何損害，無人死亡，以色列不應在這種時期發動襲擊，這次襲擊險些讓協議毀之一旦，這讓他感到極其憤怒。

「比比（尼坦雅胡）為什麼非得發起一場該死的攻擊？我簡直氣壞了。我讓他明白這一點。他簡直毫無政治判斷力。我要讓他明白這一點。」川普說道。

據《紐約時報》報導，川普接受該媒體採訪時再次抨擊了尼坦雅胡。川普說，「他是個非常難纏的人，而且老實說，他應當對我方所做的深表感激，如果伊朗擁有核武，以色列恐怕撐不過兩個小時。」

據《以色列時報》報導，以色列官員對川普的猛烈抨擊感到震驚。一名與尼坦雅胡關係密切的以色列高階官員說，「川普的話簡直是當頭一棒。（美國）對以色列的限制已經升級了。要求我方不對黎巴嫩任何地方發動襲擊，這與戰略盟友的行為完全不符。」