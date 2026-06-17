鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-17 12:30

SpaceX 上市不僅催生新一波 AI 投資熱潮，也讓華爾街迅速打造新的明星股概念。隨著 OpenAI 與 Anthropic 預計未來數月陸續 IPO，有兩家資產管理公司表示，正計劃推出名為「MANGOS」、與最新 AI 概念股掛鉤的 ETF

SpaceX掛牌加持！兩檔MANGOS概念ETF最快8月底登陸美股 (圖:Shutterstock)

管理 Truth Social ETF 系列產品的 Yorkville America，以及 ETF 產業新進業者 Corgi Securities，都在周一 (15 日) 稍晚向美國證券交易委員會 (SEC) 提交申請文件，希望推出以「MANGOS」為核心概念的新基金。

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「MANGOS」由六家 AI 領域重量級企業組成，包括 Meta Platforms(META-US)、輝達 (NVDA-US)、Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US)、SpaceX，以及兩家尚未上市的 AI 獨角獸 Anthropic 與 OpenAI。這個縮寫在 SpaceX IPO 前夕於社群平台 X 及其他社群媒體迅速走紅，並被視為有望取代近年主導市場的「科技七巨頭」(Magnificent 7) 新概念。

ETF 市場分析師指出，這是近期「概念投資」熱潮的最新案例，而這些企業共同特色是高度受惠於 AI 發展浪潮。

晨星 (Morningstar) 分析師 Dan Sotiroff 說：「這顯示 ETF 產業目前產品開發周期推進得有多快。這個組合的集中度甚至高於科技七巨頭，更重要的是，它將高度連結今年最受矚目的大型 IPO 題材。」

根據申請文件，Yorkville 計劃推出「Mango Plus ETF」以及另一檔可提供額外收益的變體產品。

該公司表示，投資組合將以 MANGOS 核心成分股為基礎，同時納入另外七家受惠 AI 普及的企業，包括美光 (MU-US) 及 SanDisk(SNDK-US)等公司。Yorkville 將這七家公司稱為「Parabolic 7」。

另一方面，Corgi Securities 的申請文件顯示，其 ETF 將僅投資於六家核心 MANGOS 企業。