政府禁令反「助攻」生意？ Anthropic企業AI訂閱率升至41% 首度超越OpenAI　

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-17 14:30

最新數據顯示，與政府的持續摩擦非但沒有打擊 Anthropic 的商業表現，反而替其企業品牌增添獨特「硬核」光環。

(圖:shutterstock)

《TechCrunch》報導，根據企業支出管理平台 Ramp 最新數據，Anthropic 今年 5 月在企業 AI 訂閱市場的份額攀升至 41%，較 4 月增加 2.5 個百分點，歷史上首次超越 OpenAI 的 39.5%，顯示企業市場格局正出現實質逆轉。

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值得關注的是，就在這份數據出爐之際，美國商務部上週五 (12 日) 致函 Anthropic，援引出口管制條款要求禁止非美國人 (含公司自身外籍員工) 存取最新旗艦模型 Mythos 5 及剛公開發布三天的 Fable 5，迫使 Anthropic 將兩款模型全面下架。

雙方矛盾早有跡可循，Anthropic 今年 3 月因拒絕配合政府將 AI 用於大規模監控及全自主武器，被五角大廈列為「供應鏈風險」。

Ramp 首席經濟學家 Ara Kharazian 指出，政府打壓反而強化 Anthropic 的企業吸引力。

數據顯示，3 月被美國國防部點名當月，正是 Anthropic 企業採用率最高的月份。

Kharazian 說：「當你的模型被專門點名『太危險而不能隨便用』，某種程度上是對技術實力的背書。」

分析師認為，Claude Code 程式設計工具與 Claude Opus 系列 (含 5 月底的 Opus 4.8) 在企業程式碼生成場景的口碑，是 Anthropic 獲企業採用率增長主因。

Ramp 數據顯示，約三分之一可識別模型交易中，企業支出集中於 Opus 各版本。由於 Mythos 與 Fable 上市極短且企業主力仍為 Opus，下架事件對當前營收實質衝擊有限。

資本層面同樣報捷。Anthropic 上月完成 650 億美元融資，投後估值達 9650 億美元，並已秘密遞交 IPO 申請。

OpenAI 目前在消費端整體使用量仍大幅領先，但 B 端 API 與編程工具話語權正遭 Anthropic 快速侵蝕。