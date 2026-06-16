鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-17 07:10

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 股價周二 (16 日) 下跌，而 SpaceX(SPCX-US) 股價持續飆升。如今，馬斯克 (Elon Musk) 旗下的火箭與人工智慧公司，市值已超越其電動車與 AI 公司。

特斯拉的電動車業務表現，或許能為股價帶來新的推力。

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特斯拉周二收盤下跌 1.6%，報每股 404.66 美元。SpaceX 則上漲近 5%，收在每股 201.80 美元。

這波漲勢使 SpaceX 的市值來到約 2.6 兆美元。而以完全稀釋後股數計算，特斯拉市值接近 1.8 兆美元。

SpaceX 股價自每股 135 美元的 IPO 價格以來，已累計上漲近 50%。相比之下，特斯拉股價其實沒有大幅下跌，只是在過去一個月表現相對平淡。

特斯拉第二季電動車交車數據將於數周後出爐，這可能有助於股價擺脫近期低迷走勢。Mark Delaney 率領的高盛分析團隊預估，特斯拉第二季交車量可達 42 萬輛，優於 FactSet 統計的市場共識預估 40.9 萬輛。特斯拉在 2025 年第二季交付約 38.4 萬輛車。

如果能重新恢復銷量成長，無疑將是好消息。過去兩年來，特斯拉電動車銷售持續下滑。華爾街目前預估，特斯拉 2026 年銷量約為 170 萬輛，高於 2025 年的 160 萬輛。然而，成長並非已成定局。特斯拉即將面臨艱難的比較基期。去年第三季，公司創下 49.7 萬輛的單季銷售紀錄，部分原因是美國 7,500 美元電動車購車稅額抵免到期前引發搶購潮。該補貼取消後，整體電動車市場銷售受到壓力。但相較於其他車廠，特斯拉的銷售表現仍相對穩健。

高盛目前給予特斯拉股票持有評級，目標價為 375 美元。

穩健的第二季交車成績固然重要，但投資人更關心的是特斯拉在 AI 領域的進展。約一年前，特斯拉在德州奧斯汀推出由 AI 訓練的 Robotaxi(自動駕駛計程車) 服務。如今該服務已擴展至 4 座城市。如果未來能在更多城市部署更多車輛，將有助於進一步推升股價。

此外，市場也期待特斯拉第三代人形機器人，新一代 Optimus 有望於今年夏季亮相。