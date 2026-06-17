鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-17 09:10

《MarketWatch》報導，SpaceX(SPCX-US) 仍不斷在改寫紀錄，其上周五創下美股史上最大規模 IPO 紀錄，募資額逾 850 億美元。到了周二，又締造美國選擇權市場史上最大規模的首日交易紀錄。

投資人瘋搶SpaceX選擇權，首日交易量刷新紀錄(圖：Shutterstock)

SpaceX 選擇權於周二正式開始交易，首批合約將於周四到期。根據芝加哥選擇權交易所全球市場 (Cboe Global Markets) 高層主管，SpaceX 選擇權首日交易熱度創下歷史新高。

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Cboe 衍生性商品市場情報副總裁 Henry Schwartz 表示，「我們看到 SpaceX 選擇權創下史上最活躍的首日交易紀錄。早盤每分鐘成交約 1 萬口合約，目前總成交量正朝約 200 萬口邁進。」

先前的首日交易紀錄由 Meta(META-US)於 2012 年創下，當時首日成交約 36.4 萬口選擇權合約。但根據選擇權結算公司 (OCC) 資料，美國選擇權市場的日均交易量近年已大幅成長。

根據 Apex Fintech Solutions 數據，SpaceX 選擇權已成為該平台客戶持有量第三大的個股選擇權部位，僅次於特斯拉 (TSLA-US) 與輝達(Nvidia)(NVDA-US)。

市場資金明顯偏向看多。根據 FactSet，SpaceX 的賣權 / 買權比率約為 0.7。這意味著賣權交易量比買權交易量低約 30%。

周四到期、履約價 220 美元的買權最受歡迎。根據 FactSet 統計，周二成交量約達 6 萬口。

但更令人驚訝的是，同樣於周四到期的 380 美元買權，當天成交量超過 3 萬口。若投資人想靠這些選擇權獲利，SpaceX 股價必須在周四收盤前暴漲超過 80%。美股周五因六月節 (Juneteenth) 休市。

Schwartz 特別指出一筆相當醒目的多頭押注。有單一交易者買進 7,000 口 7 月到期、履約價 325 美元的買權合約。若要讓這筆交易進入價內，SpaceX 股價需從目前再上漲超過 50%。

根據道瓊市場數據，SpaceX 周二收盤報 201.80 美元，較 IPO 價格 135 美元上漲 49.5%，單日漲幅為 4.8%。

至於這些買進選擇權的投資人，究竟打算如何運用這些部位，目前其實並不明朗。幾位衍生性金融商品市場專家表示，考量到交易量如此龐大，這些合約更有可能是被用來進行風險管理，而非單純押注股價暴漲。

SpotGamma 創辦人 Brent Kochuba 表示，「我懷疑其中許多買權其實是被賣方建立出來的部位。」

Apex 市場分析主管兼風險管理副總裁 Mike Treacy 表示，部分投資人持有這些價外買權，可能只是更複雜的「多腿選擇權策略」中的一環。

Treacy 表示，「買進 380 美元履約價買權的投資人，很可能是在建立更大型、更複雜的選擇權部位，而必須配置這個履約價的合約作為風險管理工具，而不是單純押注股價上漲方向。」

多檔與 SpaceX 相關的槓桿 ETF 於周一正式上市，並立即吸引大量投資人資金湧入。根據彭博行業研究的 Eric Balchunas，另外還有數十檔主動式 ETF 已經買進 SpaceX 股票。