鉅亨網編輯林羿君 2026-06-17 04:42



AI 狂潮已使半導體與科技巨頭成為市場的壓力引爆點，但傳奇交易員維克多 · 斯波蘭迪奧（Victor Sperandeo）指出，投資人可能看錯了聯準會（Fed）真正影響市場的關鍵槓桿。

華爾街傳奇交易員：AI牛市最大「死穴」是縮表而非利率。(圖:shutterstock)

斯波蘭迪奧是《金融怪傑》（Market Wizards）書中的傳奇人物，也是名震江湖的資深選擇權造市商，在業內被尊稱為「交易員維克」（Trader Vic）。

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他表示，當前市場過度關注聯準會是否調降聯邦基金利率，也就是作為短期資金成本基準的隔夜拆款利率，卻忽略了聯準會資產負債表的變化，也就是央行持有資產規模的增減。

他的核心邏輯非常簡單：調降利率固然能降低資金成本（讓錢變便宜），但並不等同於資金會變得更容易取得。

而這一點對市場最擁擠的交易題材影響尤其顯著。目前最擁擠的正是 AI 概念股，包括晶片股、資料中心相關個股，以及吸納大量市場資金的大型科技權值股。

斯波蘭迪奧在 ETFGlobal 於 6 月主辦的 ETP 論壇上接受《Yahoo Finance》採訪時表示：「如果在降息的同時縮減貨幣供給，並不會引發通貨膨脹。現在，他必須去說服其他決策官員接受這套思維。」

他口中的「他」，指的是即將上任的聯準會主席凱文 · 華許（Kevin Warsh）。斯波蘭迪奧預期，華許會傾向在引導降息的同時，持續縮減聯準會的資產負債表。

不過斯波蘭迪奧的這項預測設有前提：如果華許成功說服決策官員將「小幅降息」與「縮減資產負債表」雙管齊下，那麼美股市場很有可能在聯準會 6 月決策會議前後觸頂。

雖然目前的市場定價尚未反映 6 月降息的預期，但斯波蘭迪奧更深層的警告，在於投資人對「寬鬆政策」的本質有所誤解。

調降利率調控的是資金的「價格槓桿」，而資產負債表調控的則是資金的「流動性槓桿」。後者正是斯波蘭迪奧認為市場一直以來嚴重低估的貨幣政策環節。

如果聯準會一邊降息、一邊縮減資產負債表，表面上資金成本下降，但實際流動性仍可能持續收緊。

斯波蘭迪奧是在聯準會前主席伏克爾（Paul Volcker）強力對抗通膨的時代擔任選擇權造市商，因而深刻體會到這個教訓。當時隨著聯準會強力緊縮貨幣成長，他甚至接到了化工銀行（Chemical Bank）的資金追繳通知。