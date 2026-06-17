鉅亨網編輯林羿君 2026-06-17 12:00

對於新任聯準會（Fed）主席華許而言，他的首場利率決策會議無疑是一場硬仗，甫展開的四年任期，正面臨著地緣政治衝突、通膨黏性、債台高築等錯綜複雜的考驗，同時還得面對美股歷史上漲勢最猛烈、卻也最為狹窄的牛市。

儘管這波股市狂飆與聯準會追求「充分就業」和「物價穩定」的雙重核心使命相去甚遠，但在華許即將於週三 (17 日) 在華盛頓召開的首秀會議中，這波多頭行情恐將承受最大的衝擊。

‌



華爾街持續押注科技與 AI 題材，推動美股屢創新高。然而，這種高度集中的資金流向，也導致了美股史上最「窄」的漲勢：今年以來，標普 500 指數中僅約三分之一成分股跑贏大盤。

另一方面，「美股七巨頭」（Magnificent Seven）指數本季上漲 15.3%，過去一年累計漲幅達 26.5%。

但摩根士丹利認為，這其實是一項警訊。該行指出，自 3 月以來，投資人愈來愈依賴槓桿資金加碼科技股部位，而這正是推升市場的重要力量。

然而，槓桿融資終究與借貸成本息息相關。若華許在會後釋出「對抗通膨優先於經濟成長」的鷹派訊號，勢必會加深市場對年底升息的預期，這對於極度依賴科技股的市場來說，恐將帶來巨大的連鎖反應。

大摩策略師馬丁 · 托比亞斯（Martin Tobias）指出，市場贏家過度集中是一大隱憂。過去三個月資訊科技類股漲幅超過 40%，約為金融與工業類股漲幅的 4 倍；再加上融資條件正逼近歷史最緊水準，這些因素都可能推升市場對 Fed 未來利率路徑的預期。

以標普 500 總報酬期貨與擔保隔夜融資利率（SOFR）之間的隱含利差衡量，目前股票融資成本已升至歷史高點。

托比亞斯表示，銀行在股票附買回（Repo）市場的暴險額，已達約 2,230 億美元的歷史新高，這意味著風險市場正日益依賴華爾街那稀缺且有限的借貸資源。如果週三華許的政策表態導致融資成本進一步墊高，投資人就必須提高警覺。

托比亞斯警告，隨著股票融資成本升高，恐將抑制槓桿資金繼續擴大，這意味著，過去兩個月來推升風險資產瘋狂軋空的技術面動能，現在可能會朝相反方向反噬。

摩根士丹利指出，過去一年股票融資規模激增逾 50%，但主要集中在晶片等少數產業，而非反映整體經濟前景改善。

托比亞斯進一步分析，由券商融資支持的股票附買回曝險，相對於可投資股票市場的規模已大幅提高，而市場領漲族群的集中程度，更是前所未見。

這使整體股市對金融條件收緊，以及華許本週可能釋出的鷹派訊號變得更加敏感。自 6 月初以來，金融條件已收緊 12 個基點。