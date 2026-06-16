鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-17 07:30

美國聯準會 (Fed) 正在舉行華許 (Kevin Warsh) 上任主席以來首場決策會議，市場最關注的其中一個焦點在於：反映官員利率預測的「點陣圖」(dot plot)，是否會有一個「點」從中消失。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 預定台灣時間周四 (18 日) 凌晨公布最新季度經濟預測，包括官員對今年到 2028 年、乃至更長期利率走勢的預估，也就是被稱為「點陣圖」(dot plot)的表格。市場向來高度關注點陣圖，從中研判 Fed 官員如何看待經濟前景及其對貨幣政策的影響。

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然而，多數華爾街 Fed 觀察人士認為，新任主席華許可能不會提交自己的利率預測，原因可能是他自 5 月 22 日才上任，認為自己尚未準備充分，也可能單純因為他向來反對點陣圖及其所代表的「前瞻指引」(forward guidance) 政策。

若華許拒絕提交點陣圖，將打破 Fed 自金融危機後長達 14 年的慣例，也可能引發部分 FOMC 官員不滿，因為許多人認為點陣圖有助於向市場傳達政策訊息。

不過，對於這位曾承諾推動 Fed 運作方式重大改革的新任主席而言，這也可能成為他改革的第一步。

曾任 Fed 貨幣事務主管、現為耶魯大學教授的 Bill English 說：「我認為他不願提交利率預測的可能性相當高。FOMC 中也可能有其他人不喜歡點陣圖，並願意跟進。」

華許批評點陣圖限制 Fed 決策彈性

華許長期反對點陣圖及其他形式的前瞻指引，認為這些做法會限制 Fed 後續決策空間。

點陣圖屬於《經濟預測摘要》(Summary of Economic Projections，SEP)的一部分。SEP 除利率預測之外，還涵蓋失業率、通膨率及國內生產毛額 (GDP) 等經濟展望，每季更新一次。

SEP 公布的是各項預測的中位數，因此並非 Fed 官方預測，而只是 FOMC 與會官員意見分布的中間值。

美銀 (BofA) 經濟學家 Aditya Bhave 預期華許不會提交點陣圖，高盛經濟學家 David Mericle 則說，基於華許過去對前瞻指引的批評，高盛假設他不會提交點陣圖，但並非完全確定。

華許在今年 4 月的參議院確認聽證會上曾指出，SEP 反映出 Fed 存在「過度溝通」的問題。他特別提到 Fed 在 2021-2022 年間誤判通膨僅屬「暫時性」(transitory)，最終不得不透過激進升息來對抗 40 年來最嚴重通膨的例子。

華許當時說：「Fed 把所有人的點陣圖、所有人的預測都告訴全世界。但 Fed 畢竟是由人組成的機構，他們堅持原有預測的時間往往比應該這麼做的時間還要長。」

他說：「如果 Fed 能等到真正召開會議時再做決策，額外的討論程序反而能避免央行擴大錯誤。我認為這些都是必要的重大改革。」

市場仍高度依賴點陣圖

儘管華許對點陣圖持保留態度，但市場多年來早已習慣依賴點陣圖及 SEP 判斷 Fed 政策方向。

嘉信理財 (Charles Schwab) 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 說：「對我而言，SEP 有時能夠左右市場其實一直不太合理，因為它的準確度頂多只能算中等。」

但她也坦言：「SEP 畢竟是 Fed 表達觀點的重要管道，而市場確實會根據這些觀點調整走向。」

不過，經濟學家 Claudia Sahm 警告，若華許及其他官員拒絕提交點陣圖，市場可能會產生錯誤解讀。

她認為，投資人可能會認為華許試圖掩蓋 FOMC 內部日益偏向鷹派的立場，也就是希望透過維持高利率來壓制通膨。

現任 New Century Advisors 首席經濟學家的 Claudia Sahm 說：「弱化 SEP 或許能解決華許一部分疑慮，但幾乎肯定會產生新的問題。」

她指出：「如果 Fed 看起來像是在隱藏內部辯論，市場可能認為央行對通膨問題過於自滿，而這正是 Fed 最不能失去的公信力。」

華許溝通策略首度接受市場考驗

本次會議也將成為市場檢驗華許新溝通策略的重要時刻。

除了點陣圖與 SEP 之外，投資人還將關注 Fed 會後聲明是否出現變化，以及華許是否延續前任主席鮑爾建立的慣例，在每次決策會議後召開記者會。