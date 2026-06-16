鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-16 20:20

隨著全球科技股持續反彈以及原油價格進一步下跌，新興市場股市連續第 3 個交易日上漲，並逼近歷史高點。

數據顯示，MSCI 新興市場股票指數周二 (16 日) 漲幅一度達到 0.7%，其中半導體權重股台積電 (TSM-US)(2330-TW) 與 SK 海力士是推升指數成長的最大功臣。在能源市場方面，原油價格雖然已從近期高點回落，但仍顯著高於俄烏戰爭前的水準。

‌



Gama Asset Management SA 全球宏觀投資組合經理 Rajeev De Mello 指出，美國與伊朗預計於周五簽署協議，市場對該交易的最終細節仍抱持謹慎觀望態度。然而，油價的回落已為能源進口國提供了實質支撐，特別是韓元與菲律賓披索，其匯率表現優於區域內其他貨幣。

De Mello 認為，先前受高油價衝擊最深國家 (如印度)，其股市反彈的空間最大。印度股市已連續 3 天上漲 (單日漲幅 0.6%)，雖然今年以來累計仍下跌 8.2%，但外資對該市場展現了強烈興趣。

外國基金周一對印度債券進行了有史以來最大規模的單日加碼，促使印度盧比匯率來到近 1 個月的高位。

相較於其他新興國家的漲勢，中國市場則面臨經濟數據的壓力。受 5 月份零售銷售與固定資產投資數據惡化影響，在岸人民幣匯率出現了 4 天以來的首次走弱。