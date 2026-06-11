鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-11 17:58

全球 AI 高速發展，資產管理業投資方式也迎來變革！貝萊德 (BlackRock) 系統化主動股票投資資深投資策略師 Anthony Kruger 近日來台分享，全球數據量自 2010 年來暴增 90 倍，傳統基本面調研已經無法應對，貝萊德透過獨家「EROBOT」採取人機協作模式，動態捕捉短期新興題材，並藉由機器紀律破除人性行為金融偏誤。展望下半年，面對高利率與高波動，貝萊德聚焦防禦性高現金流標的，並看好台灣兼具科技、工業與化學等產業鏈的系統化布局優勢。

Kruger 表示，貝萊德系統化投資平台擁有超過 40 年的歷史，見證了從早期電腦運算到如今 AI 的演進，目前全球管理資產規模已接近 4000 億美元 (約合新台幣 13 兆元)，為全球最大的系統化管理機構。

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Kruger 指出，投資的本質 100 年來從未改變，都是蒐集資料、研判經濟、做出買賣決策，但改變的是「規模」。自 2010 年以來，全球數據量已驚人地成長了 90 倍。

傳統投資人清晨進辦公室，依賴讀報、看研究報告、電訪專家或親自實地考察；然而，貝萊德的系統化投資平台則是透過自然語言處理 (NLP) 自動解讀乏味的財報與新聞、利用衛星影像追蹤航道與出貨量，並透過網路搜尋趨勢精準捕捉市場情緒，將龐大的非結構化數據轉化為投資訊號。

Kruger 分享貝萊德開發的全新利器「EROBOT」，與演化動輒數十年的重大趨勢不同，EROBOT 專注於即時捕捉短期的「新興題材」，如地緣政治衝突、太空基礎建設、資料中心等。系統透過大語言模型 (LLMs) 動態分析，能快速辨識哪些股票將從新興題材中受益或受害，讓投資組合在市場波動中進行靈態調整。

不過，Kruger 強調，這並非將控制權完全交給機器，而是採取「人機協同」模式，人類發揮創造力提出投資觀點，並透過「合理性、預測性、一致性、可疊加性」四大嚴格學術指標進行測試，避免落入類似 ChatGPT 瞎猜股票的「過度擬合」陷阱。機器則在極短時間內處理海量數據，找出人類看不見的潛在連結，並嚴格執行紀律。

Kruger 幽默地說，人類普遍存在「過度自信」與「錨定效應」的心理偏誤。大家聚餐時只會炫耀賺錢的股票，對賠錢產品隻字不提；或者股票從 10 元開始跌，心裡總想著「等回本我就賣」，結果越套越深。而機器不會有情緒，能徹底排除這類行為偏差，幫助團隊維持投資紀律。

2026 年即將進入下半場，展望未來，Kruger 表示，全球股市的動能雖然強勁，但也顯得有些緊繃。在操作上，全球 AI 硬體端仍具吸引力，但我們更看好資產負債表健康、現金流充裕且具防禦特性的企業。台股方面，他認為，台灣不只有 AI 與科技股，在目前的總體經濟環境下，工業與化學產業同樣浮現許多具吸引力的投資機會。整體而言，下半年維持「謹慎樂觀」看法。